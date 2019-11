Klärung von drei Raubüberfällen

Wien (OTS) - 09.11.2019 – 12.11.2019

Wien - Brigittenau

Ein 13-Jähriger (unmündig, serbischer Staatsangehöriger), ein 14-Jähriger (österr. Stbg.) und ein 15-Jähriger (serbischer Staatsangehöriger) stehen im Verdacht im Zeitraum vom 09.11.2019 – 12.11.2019 drei Raubüberfälle in Brigittenau auf offener Straße verübt zu haben. Die drei Tatverdächtigen folgten in allen drei Fällen demselben Schema. Sie versperrten ihren Opfern den Weg, forderten Bargeld sowie Mobiltelefon und drohten mit körperlicher Gewalt. In einem Fall wurde das Opfer mit mehreren Faustschlägen zur Herausgabe der Wertgegenstände gezwungen und dabei leicht im Gesichtsbereich verletzt.

Am 12.11.2019 konnte der 14-jährige Tatverdächtige kurz nach der Tathandlung im Nahebereich der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Einvernahme nannte der Tatverdächtige seine beiden Komplizen, die schlussendlich ebenfalls festgenommen wurden. Bei einem der beiden Komplizen handelt es sich um einen 13-jährigen unmündigen Minderjährigen.

Alle drei Beschuldigten sind umfassend geständig. Als Motiv gaben sie Geldmangel an. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte für die beiden Jugendlichen eine Untersuchungshaft in Aussicht, sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.

