Abendkonzert der Polizeimusik Wien

Wien (OTS) - 20.11.2019, 19:30 Uhr

2., Taborstraße 10, ODEON-Theater

Das „Kuratorium Polizeimusik Wien“ präsentiert am Mittwoch, 20. November 2019 um 19:30 Uhr das Abendkonzert der Polizeimusik Wien im ODEON-Theater, wo das Musikstück „THE LORD OF THE RINGS“ des niederländischen Komponisten Johan de Meij dargeboten wird. Dirigiert wird die Symphonie von dem Polizei-Kapellmeister Herbert Klinger und dem stellvertretenden Polizei-Kapellmeister Stefan Gottwald. Durch die Veranstaltung wird der Sprecher Gerhard Hofbauer führen.

Karten zum Preis von € 10,- pro Stück sind an folgenden Stellen erhältlich:

- Polizeimusik Wien, Schlickplatz 6, 1090 Wien, Tel. 01/31310 76085

oder

- Büro Öffentlichkeitsarbeit, Schottenring 7-9, 1010 Wien unter der Telefonnummer 01/31310 76222 erhältlich

Die Polizei Wien freut sich über zahlreiches Kommen.

