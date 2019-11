AVISO – Morgen, Freitag, 10.00 Uhr: Herr-PK zu aktuellen umweltpolitischen Fragen und Vorhaben

Wien (OTS/SK) - „Her mit einem Green New Deal für Österreich – meine Ansage an die künftige Regierung.“ SPÖ-Umwelt- und Klimaschutzsprecherin Julia Herr nimmt morgen, Freitag, 15. November 2019, in einer Pressekonferenz zu aktuellen umweltpolitischen Fragen und Vorhaben Stellung. ****

Zeit: Morgen, Freitag, 15. November 2019, 10.00 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Heldenplatz 10, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

