„Vera“ am 15. November mit Muriel Baumeister

Wien (OTS) - „Alkohol ist die einzige Droge, bei der du erklären musst, warum du sie nicht nimmst!“ erzählt Muriel Baumeister am Freitag, dem 15. November 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „Vera“. Die Schauspielerin spricht mit Vera Russwurm über die Liebe zu ihrer Salzburger Heimat, ihre Alkoholsucht und Zukunftswünsche. Muriel Baumeister ist auch am Dienstag, dem 10. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 im neuen ORF-Landkrimi „Das dunkle Paradies“ zu sehen.

Muriel Baumeister, einst mit der jungen Romy Schneider verglichen und mit der goldenen Kamera ausgezeichnet, fuhr 2016 mit 1,45 Promille im Blut mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke. Dieser Unfall hat ihr Leben nachhaltig verändert. Nach dem Unfall wurde es ruhig um die Salzburgerin. Mit Vera Russwurm spricht sie nun darüber, wie es ihr fast drei Jahre später geht. Nach drei Entzügen ist sie heute „trocken“ und trinkt keinen Schluck Alkohol mehr. Ein Schritt, der ihr vor allem im beruflichen Umfeld nicht leicht fiel. „Es hat viel Kraft gekostet, in einem Beruf, in dem viel getrunken wird, zu sagen:

Ich trinke nicht mehr! Alkohol ist die einzige Droge, bei der du erklären musst, warum du sie nicht nimmst“, meint Muriel Baumeister, die auch von der Liebe zu ihrer Salzburger Heimat erzählt und von ihrem Wunsch, irgendwann wieder aus Berlin nach Österreich zurückzukehren.

