Dreinachten: Top-Smartphones um über 200 Euro günstiger.

Bei Neuanmeldung zu neuen Weihnachtstarifen Top-Smartphones wie Huawei P30 Pro und Samsung Galaxy S10+ um 0 Euro.

Drei verdoppelt freie Kundenspenden per SMS für die Caritas.

Ab 14. November 2019. Mehr auf www.drei.at/dreinachten

Kunden, die einen der neuen Drei Weihnachtstarife mit Smartphone anmelden, schenkt Drei ab 14. November 2019 über 200 Euro auf Top-Smartphones.



Dreinachten heißt aber nicht nur tolle Tarife und günstige Smartphones. Drei glaubt daran, dass Weihnachten auch eine Zeit ist, um an jene zu denken, denen es nicht so gut geht. Kunden, die einen Weihnachtstarif bei Drei aktivieren und so über 200 Euro für ein neues Handy sparen, erhalten die Möglichkeit, zur kältesten Zeit des Jahres die Caritas-Winterhilfe zu unterstützen. Drei wird die Summe verdoppeln, die alle Drei Privat-, Business- oder Wertkartenkunden zwischen 14. November und Aktionsende per SMS über die Nummer 0660 30 30 24 an die Caritas spenden. Mehr auf www.drei.at/spenden

Neue Weihnachtstarife bei Drei.

Die neuen Star Tarife für Privatkunden gibt es ab 18 Euro mit 25 GB, 35 GB, 45 GB und unlimitierten Daten. Kunden der Tarife Star XXL und Unlimited können ihr inkludiertes Datenvolumen bis Ende 2020 im 5G Netz nutzen (vorausgesetzt, sie verfügen über ein 5G-fähiges Smartphone und 5G Netzabdeckung). Mehr Daten und eine niedrigere Grundgebühr sind auch in den neuen Jugendtarifen MyLife Star L und XL mit jeweils 30 bzw. 50 GB inkludiert.

Kunden, die einen Star Tarif ohne Bindung und Smartphone bevorzugen, zahlen 25 Prozent weniger. Die neuen Star SIM L, XL, XXL und Unlimited sind von monatlich 13,50 Euro bis 43,50 Euro erhältlich.

Auch Geschäftskunden freuen sich ab 14. November über eine Ersparnis von mindestens 200 Euro (netto) auf ausgewählte Smartphones. Unternehmer, die einen der neuen Business Star Tarife anmelden, profitieren von Datengeschwindigkeiten bis zu 300/ 50 Mbit, und das bereits im kleinsten Business Star Tarif. Darüber hinaus ist das gesamte nationale Datenvolumen der Business Star L, XL und XXL Tarife auch innerhalb der EU nutzbar, mit Business Star Unlimited sind dies 45 GB.

Für Wertkartenkunden startet Drei am 14. November 2019 limitierte Weihnachtstarife mit und ohne Roaming. Die nationalen Wertkartentarife Talk Christmas M und L um 10 und 15 Euro inkludieren 10 und 15 GB für 30 Tage. Die roamingfähigen Tarife Talk Christmas EU L und XL überzeugen durch 20 bzw. 30 GB in Österreich - davon können 10 GB bzw. 15GB in der EU genutzt werden. Kunden, die Talk Christmas Wertkartentarife aktivieren, schenkt Drei die Rufnummernmitnahme.

Top-Smartphones um 0 Euro und 69 Euro Aktivierungsentgelt gespart.

Bei Neuanmeldungen zu allen Star-Tarifen mit 24-Monatsbindung bekommen Drei Kunden folgende Smartphones um 0 Euro:

Huawei P30 Lite oder Samsung Galaxy A50 um 0 statt 252 Euro bei Neuanmeldung zum Tarif Star L um 18 Euro/ Monat.

Huawei P30 um 0 statt 414 Euro mit dem Tarif Star XL um 28 Euro/ Monat.

Huawei P30 Pro oder Samsung Galaxy S10 um 0 statt 216 Euro bei Anmeldung des Tarifs Smart XXL um 38 Euro/ Monat.

Samsung Galaxy S10+ um 0 statt 216 Euro mit dem Tarif Star Unlimited um 58 Euro/ Monat.

Zusätzlich schenkt Drei allen, die ab 14. November 2019 einen neuen Star und MyLife Star Tarif anmelden, das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69 Euro. Auch für bestehende Drei Kunden gibt es viele Top-Smartphones um über 200 Euro günstiger und die Möglichkeit, entsprechend den Wechselbestimmungen in die neuen Weihnachtstarife zu wechseln.

Mehr auf www.drei.at/dreinachten

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

