AK: Kunst in der AK Beratungshalle – Ausstellungseröffnung „MODIMIDOFR“ von Sonia Leimer am 20. November

Wien (OTS) - Die Künstlerin Sonia Leimer hat sich mit den verschiedenen Berufsbekleidungen, deren Farbgebung und historischen Begründungen auseinandergesetzt. Das Ergebnis ihrer künstlerischen Arbeit ist nun im Beratungszentrum der Arbeiterkammer Wien zu sehen.

Sonia Leimer wurde im Rahmen der Kunstprojekte der Arbeiterkammer Wien eingeladen, eine künstlerische Arbeit in der Wartehalle zu realisieren, die täglich von vielen Menschen besucht ist. Denn die AK Wien bietet für ihre Mitglieder verschiedene Services an, etwa Beratung zu Arbeitsrecht, Konsumentenschutz, Steuern und Sozialversicherung. Die Künstlerin hat sich entschieden, die in der Wartehalle vorhandenen Sitzmöbel mit verschiedenen Berufsbekleidungsstoffen zu überziehen, vom Reinigungs- und Pflegepersonal, von OP-Ärztinnen und Ärzten, über Bäcker/innen, Bauarbeiter/innen, Feuerwehr, Landwirtschaft bis hin zur Müllabfuhr und zu den Rauchfangkehrer/innen.

Die Farbe der Müllabfuhr ist Orange, der Rauchfangkehrer/innen Schwarz, die Feuerwehr trägt Rot und Gärtner/innen kleiden sich vorwiegend grün. Für Berufsbekleidung und entsprechende Farbzuordnungen gibt es historische und aktuelle Gründe, symbolische Traditionen oder zweckmäßige Anforderungen. Die Stoffe treffen nun in der Wartehalle aufeinander und rufen gleichsam abstrahiert einzelne Berufsgruppen auf. Denn Leimer hat den Verweis auf einzelne Berufe auf Farbe und Materialität reduziert. Die Künstlerin stellt mit ihrer Arbeit „MODIMIDOFR“ eine doppelte Beziehung zum Ort her: zum einen über die Berufe der Arbeitenden selbst, und zum anderen über die bewusste Einschreibung in die Funktionsabläufe in der Wartehalle.

Ergänzt wird "MODIMIDOFR" durch den Film "Pink Lady" und vier Edelstahlskulpturen. Diese machen über den Apfelanbau in Südtirol einen weiteren Bezug zur Arbeitswelt auf.

Ausstellungseröffnung „MODIMIDOFR“

Mittwoch, 20. November 2019, 19.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien, Erdgeschoß

1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Begrüßung: AK Direktor Christoph Klein

Zur Ausstellung: Barbara Steiner, Direktorin Kunsthaus Graz

Die Ausstellungsreihe AK Kunstprojekte in der Beratungshalle der AK Wien wechselt halbjährlich. Die Ausstellung „MODIMIDOFR“ läuft bis 30. April 2020. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 19.00 Uhr. Eintritt frei!

