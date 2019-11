„Erzähl mir von Wien“ am 15.11. im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, 15. November, ab 17.30 Uhr, referiert Edith Michaeler in den Räumen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) über das Projekt „Erzähl mir von Wien“. Vereint mit Fritzi Kraus veröffentlicht die Vortragende liebevoll gestaltete Podcast-Beiträge rund um „Geschichte und Geschichten“ der Wienerstadt. Edith Michaeler erläutert an dem Info-Abend das Vorgehen bei der Produktion und die Inhalte der „akustischen Spaziergänge“ durch Wiens Bezirke. Von mancherlei gut verborgenen Sehenswürdigkeiten bis zu kuriosen Ereignissen in den verschiedenen Wiener „Grätzln“ reichen die Berichte von Michaeler und Kraus. Im Anschluss an ihre Projekt-Präsentation mit der Devise „Servus und willkommen daheim!“ beantwortet die Vortragende gerne Fragen der Besucherinnen und Besucher. Gegen 19.00 Uhr endet die Zusammenkunft. Der Eintritt ist kostenlos. Über Spenden des Publikums freut sich das freiwillig agierende Museumsteam (Leitung: Brigitte Neichl). Nähere Auskünfte sowie Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Die E-Mail-Adresse lautet bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Podcast-Projekt „Erzähl mir von Wien“:

www.erzaehlmirvon.wien/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 15. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

