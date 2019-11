Bewährter Brauch neu entdeckt: SOS-Kinderdorf-Weihnachtskarten im Online-Kartenshop individuell gestalten und damit Kindern helfen!

Viele Menschen bestellen seit Jahrzehnten Weihnachtskarten von SOS-Kinderdorf und unterstützen damit Kinder und junge Menschen in Not. Der Online-Kartenshop läutet eine neue Ära ein:

Wien/Innsbruck (OTS) - Weihnachtskarten und -Billets sind für SOS-Kinderdorf seit 70 Jahren eine wichtige Spendenaktion, die viele Menschen in Österreich - Privatpersonen und Unternehmen - in der Advent- und Vorweihnachtszeit als Form der Unterstützung und Spendenmöglichkeit wählen: Um anderen eine Freude zu machen und sich damit für ein soziales Anliegen zu engagieren.

Tradition & Innovation im SOS-Online-Kartenshop

Mit dem neuen Online-Kartenshop verbindet SOS-Kinderdorf diese lange Tradition mit digitaler Innovation: In einer Zeit, in der immer mehr Menschen digital kommunizieren, gewinnt die persönliche Weihnachtskarte zum Anfassen im Postkasten wieder an Wert und wird zu etwas Besonderem. Der SOS-Online Kartenshop schafft zwischen digitaler und analoger Welt die ideale Brücke.

Mit wenigen Klicks zur persönlichen Weihnachtskarte

Im neuen SOS-Online-Kartenshop ist es sehr einfach, seine Weihnachtsgrüße individuell zu gestalten. Zur Auswahl stehen eine bunte Vielfalt an Motiven, Farben und Schriften, die Möglichkeit eigene Bilder und Texte hochzuladen – mit wenigen Klicks ist die Karte einzigartig und persönlich! Dann nur noch online bestellen und die individuellen gedruckten Karten werden an die gewünschte Adresse geliefert!

Mit Weihnachtskarten anderen Freude bereiten und Kindern helfen!

SOS-Kinderdorf bietet diese digitalisierte Tradition in der Form erstmals an und hofft, dass möglichst viele Menschen davon Gebrauch machen. Ein Weihnachtsgruß mit einer Karte von SOS-Kinderdorf im Postkasten bereitet nicht nur den Empfängern Freude, er hilft auch Kindern - denn jede Karte stützt die Arbeit der Organisation und gibt jungen Menschen die Chance auf ein liebevolles Zuhause.

Infos/Bestellungen: www.sos-karten.at

ps: Natürlich können, wie es viele Unterstützer/innen seit Jahrzehnten tun, auch fertig gestaltete und vorgedruckte Weihnachtskarten und Billetts bestellt werden!

Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Viktor Trager, Pressesprecher

mobil: +43 676 88144201

viktor.trager @ sos-kinderdorf.at