Wiener Kunst-Wodka wieder Weltspitze

WODKA LINIA aus Österreich bestätigt seine Position als eine der besten Spirituosen der Welt auf der renommierten IWSC und erlangt seine nächsten internationalen Prämierungen.

Das Selbstvertrauen der einfachen Grafik auf der Flasche springt sofort ins Auge: das Motiv durchschneidet alle für die Kategorie typisch floralen Bezüge und aufwendig kunstvollen Illustrationen. Simpel in der Ausführung, mit der modernen Interpretation des Wortes Linie, die sich im diagonalen Design widerspiegelt, aber effektiv und sehr hochwertig im Regal ist Internationale Fachjury, IWSC

Wien/London (OTS) - WODKA LINIA wurde in London erneut mehrfach ausgezeichnet und von der Fachjury der International Wine & Spirit Competition 2019 höchst prämiert. Die junge Wodka-Marke hat im letzten Jahr das renommierteste Qualitätssiegel der Spirituosenwelt „Gold Outstanding“ nach Österreich geholt und heuer erneut mit einer Topwertung von 90 Punkten für seinen klaren und milden Geschmack die Position als der Must-Have-Newcomer bestätigt.

Das innovative minimalistische Design von WODKA LINIA hat die Experten der Kreativindustrie überzeugt und so die besondere Auszeichnung „Highly Commended“ in der Kategorie „Spirits Artwork and Bottle Design“ erhalten. Als einzige Spirituose aus Österreich und einer von nur 20 weltweit wurde dem Wiener Kunst-Wodka dieser prestigereiche Award verliehen. „ Das Selbstvertrauen der einfachen Grafik auf der Flasche springt sofort ins Auge: das Motiv durchschneidet alle für die Kategorie typisch floralen Bezüge und aufwendig kunstvollen Illustrationen. Simpel in der Ausführung, mit der modernen Interpretation des Wortes Linie, die sich im diagonalen Design widerspiegelt, aber effektiv und sehr hochwertig im Regal ist “, so das Urteil der IWSC Jury.

Die klare Linie und der gleichsam elegante wie kunstvolle Auftritt, findet sich stimmig in allen WODKA LINIA Editionen. Neben der prämierten Originalflasche bereichern bereits drei Künstlerinnen und Künstler der zeitgenössischen Wiener Szene das Gesamtkonzept. Aktuell kooperiert WODKA LINIA mit einem legendären Wiener Traditionsbetrieb, der Glas- und Kristallmanufaktur Lobmeyr, um dem hohen Anspruch an den Trinkgenuss dieser einzigartigen Spirituose gerecht zu werden. Gemeinsam präsentieren die edlen Häuser Anfang Dezember das Projekt von Stardesigner Marco Dessi, basierend auf der Ästhetik der Wiener Moderne.

WODKA LINIA, 500ml, 42 Euro

erhältlich im Onlineshop auf www.wodkalinia.com/shop

im Zimmer37: Karmelitermarkt 37, 1020 Wien

im Stattgarten-Eigenbedarf: Kettenbrückengasse 14, 1050 Wien

