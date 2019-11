Chubb ernennt Jason Keen zum Leiter des Geschäftsbereichs Globale Märkte

London (ots/PRNewswire) -

In dieser Funktion wird Jason Keen die Verantwortung für die Führung, Strategie und Performance des Geschäftsbereichs Chubb Global Markets tragen, der das Großhandels- und Spezialgeschäft von Chubb London Market einschließlich der Lloyd's-Plattform des Unternehmens umfasst.

Jason Keen wird seine Funktion Anfang des neuen Jahres übernehmen und an David Furby, Regionalpräsident der Chubb European Group, berichten. Seine Ernennung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Jason Keen ist der Nachfolger von Matthew Shaw, der das Unternehmen verlässt.

Jason Keen kam 2010 als Regional Property Underwriter, Asia Pacific, zu ACE (jetzt Chubb) und übernahm 2016 die Gesamtverantwortung für das Schaden- und Unfallportfolio des Unternehmens in der Region Asien-Pazifik. Zuvor arbeitete er für Lloyd's Syndikate Talbot Underwriting Ltd und Ascot Underwriting Ltd.

"Jasons starker Geschäftssinn im Versicherungsbereich ist ein Unterscheidungsmerkmal seines bisherigen Erfolgs und passt perfekt zu unserer Chubb Global Markets-Tradition der Underwriting-Disziplin und konsistenter Ergebnisse", so Juan Luis Ortega, Executive Vice President, Chubb Group und President, Overseas General Insurance.

David Furby, Senior Vice President, Chubb Group und Regional President European Group, fügte hinzu:

"Ich freue mich, Jason mit der Leitung unseres Chubb Global Markets-Geschäfts zu beauftragen. Er bringt umfangreiches Versicherungswissen und Erfahrung in der Unternehmensführung mit. Ich habe großes Vertrauen in seine Fähigkeit, unser Großhandelsgeschäft in einer Zeit von größter Bedeutung zu leiten, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm in seinem neuen Aufgabenbereich."

Informationen zu Chubb

Chubb ist das weltweit größte börsennotierte Versicherungsunternehmen für Sachversicherungen und Schadenregulierung. Über seine Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sachversicherungen und Schadenregulierungen für Unternehmen und Privatpersonen, private Unfall- und Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen sowie Lebensversicherungen für unterschiedliche Kundengruppen an. Als Versicherungsunternehmen prüfen, verantworten und verwalten wir Risiken mit Sachverstand und Disziplin. Wir bearbeiten und bezahlen unsere Forderungen fair und zeitnah. Das Unternehmen zeichnet sich außerdem durch seine umfangreichen Produkt- und Serviceangebote, breit gefächerte Vertriebskapazitäten, seine große Finanzkraft und lokale Niederlassungen auf der ganzen Welt aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE:CB) notiert und gehört zum S&P 500-Index. Chubb unterhält Hauptbüros in Zürich, New York, London, Paris und an weiteren Standorten und beschäftigt weltweit annähernd 30.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter chubb.com/uk.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/324916/Chubb_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mike Jones

Senior Communications Manager

Europa und Eurasien & Afrika

Chubb

Büro: +44 (0)20 7173 7793

Mobil: +44 (0)7342 029853

E-Mail: mike.jones @ chubb.com