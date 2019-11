Infina 2020 - neuer Markenauftritt wird erstmals vorgestellt

Innsbruck/Wien (OTS) - Der Einladung zum Infina Verbundpartner Meeting Ende Oktober 2019 sind über 120 Wohnbau-Finanz-Experten gefolgt. Das Ambiente der modernen Location “autohaus” am Gut Brandlhof unterstrich dabei die neue Markenausrichtung von Infina 2020.

Stärkung der Marke Infina

Das Projekt Infina 2020 wurde vorab exklusiv den Verbundpartnern im Rahmen der bevorstehenden Markenoffensive präsentiert. “In vielen Fällen ist die Finanzierung einer Immobilie die größte Investition im Leben und ein Traum geht in Erfüllung. Mit unserem neuen Markenauftritt wollen wir dem Kunden einerseits aufzeigen, dass wir die damit verbundenen Emotionen verstehen und ihm gleichzeitig die Sicherheit geben, dass er die passende Finanzierung bei Infina erhält”, so Christoph Kirchmair, Sprecher der Geschäftsführung. Der neue Markenauftritt und das modernisierte Logo spiegeln den frischen und innovativen Geist des Unternehmens wider. Infina 2020 wird die Bekanntheit unseres flächendeckenden Vor-Ort-Angebots weiter untermauern.



Hoher Qualitätsanspruch beflügelt Kooperationen

Vom Wachstumskurs profitieren aber auch die Produktpartner der Infina. Mit insgesamt über 100 Banken und Bausparkassen besteht eine Kooperation. Kreditvolumen im dreistelligen Millionenbereich für einzelne Produktpartner sind durchaus möglich, wenn die wichtigsten Parameter erfüllt werden. Produkt, Preis und Prozess sind dabei die Erfolgsfaktoren sowie die Erwartungshaltung der immer besser informierten Kunden. “Der Anspruch, die Prozesse unserer Partner technologisch zu unterstützen und die Qualität der eingereichten Unterlagen stetig zu verbessern ist ein wesentlicher Teil unserer Expansionsstrategie”, so der Infina Chef. Die erfolgreichsten Infina Partner sind deswegen so erfolgreich, weil sie täglich nach unserem Credo leben und den Anspruch haben, die beste Finanzierungsberatung Österreichs anzubieten.

Infina Academy und Profin Technologie sind Kernkompetenzen

Die Veranstaltung ist auch Teil der ständigen Weiterbildung der Infina Verbundpartner. Daher ist die Infina Academy eine Säule zur Wahrung und Verbesserung der Qualität der Infina Beratungsleistung. Zudem hat sich Infina auch als Technologieanbieter positioniert. “Wir sind mit der Immobilien-Kreditplattform Profin in der Rolle eines Vorreiters auf diesem Gebiet. Die fachliche und technologische Ausbildung unserer Berater kommen beim Kunden an, so Mag. Elfi Stampfl, Leiterin der Infina Academy. Aber auch die Sensibilisierung für technologische Trends darf nicht zu kurz kommen. Integriert werden daher auch Top-Experten wie Dr. Julian Hosp zum Thema Blockchain und dessen Auswirkung auf die Immobilien- und Finanzbranche. “Diese Themen gehören zur Denkweise eines fortschrittlichen Unternehmens und zeigen auf, dass wir den Markt nach den Bedürfnissen des Kunden (mit)gestalten müssen”, führt die Leiterin der Infina Academy weiter aus.

Über Infina

Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden das passende Angebot zu finden. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen aktuell mehr als 150 Vertriebspartner, davon über 90 Infina Verbundpartner die Plattform für die tägliche Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das jährlich vermittelte Neugeschäftsvolumen hat im Jahr 2018 erstmals 500 Mio Euro überschritten. Infina ist damit Marktführer bei der freien Vermittlung privater Immobilienfinanzierungen und weiterhin auf starkem Wachstumskurs.



