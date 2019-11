Korrektur zu OTS 0167 - Leichtfried/Einwallner: „Endlich kommt Bewegung in Sachen AsylwerberInnen in Lehre“

Korrektur zu OTS_20191113_OTS0167

Wien (OTS/SK) - Bitte lesen Sie den dritten Absatz in unserer Aussendung OTS0167 - Leichtfried/Einwallner: „Endlich kommt Bewegung in Sachen AsylwerberInnen in Lehre“ – den dritten Absatz wie folgt richtig:

„Es war auf so vielen Ebenen falsch diesen Erlass auszuhebeln, vor allem angesichts der Tatsache, dass Unternehmen in ganz Österreich auf der Suche nach Fachkräften und Lehrlingen sind. Derzeit stehen aktuell 67 Berufe auf der Mangelberufsliste, für die in der Regel weniger als 1,5 Arbeitslose je offener Stelle in Österreich gemeldet sind“, so Leichtfried. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at