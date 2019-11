Bachelor Infotag am Technikum: Von Biomedical Engineering bis Wirtschaftsinformatik

Am 22.11. präsentiert die FH Technikum Wien ihre Bachelor-Studiengänge in Tagesform.

Wien (OTS) - Am Freitag, 22. November, präsentiert die FH Technikum Wien von 11:00 bis 16:00 ihre Bachelor-Studiengänge ini Tagesform und lädt alle Interessierten zu Studienberatung, Laborführungen und Vorträgen.

Das Programm im Überblick:

Durchgehende Beratung zu folgenden Studiengängen:

Biomedical Engineering

Elektronik

Human Factors and Sports Engineering

Informatik (inkl. Dualer Studiengang)

Maschinenbau

Mechatronik und Robotik

Smart Homes und Assistive Technologien

Urbane Erneuerbare Energietechnologien

Wirtschaftsinformatik



Führungen in folgenden Labors:

Generatives Fertigungslabor

Usability Labor

Chemie- und Zellkulturtechnik-Labor

Smart Living Lab



Shuttle-Bus zur EnergyBASE:

Um 14:00 fährt der Shuttlebus zum zweiten Standort ENERGYbase im 21. Bezirk ab, wo eine eigene Führung stattfindet.

Vortragsprogramm von 11:30 bis 14:30.

Alle Programmdetails: https://www.technikum-wien.at/bachelor-infotag

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien wurde gegründet, um Menschen für ein technisches Studium zu begeistern und auf die Nachfrage nach technischen Spitzenkräften in der Industrie zu reagieren. In den 25Jahren ihres Bestehens hat sie 12.000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Aktuell studieren mehr als 4.400 Menschen an Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie.

Bachelor Infotag der FH Technikum Wien

Datum: 22.11.2019, 11:00 - 16:00 Uhr

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich

Url: http://www.technikum-wien.at/bachelor-infotag

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Leidinger, Marketing und Kommunikation

T: +43 (1) 333 40 77-7131

E: juergen.leidinger @ technikum-wien.at