„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 14. November in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Die 4 da“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 14. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1 wirft Peter Klien einen satirischen Blick auf die erste Expertenregierung mit der ersten Kanzlerin Österreichs. Weiters präsentiert „Gute Nacht Österreich“ einen Rundblick durch die politische Woche: Grün-türkis – kann das gehen? Wächst hier wirklich etwas zusammen? Was sagt die zukünftige Opposition? Zudem enthüllt Peter Klien wieder geheime Tweets, versteckte Gedanken und offensichtliche Skurrilitäten Gleich anschließend, um 22.30 Uhr, gibt es in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit Erwin Steinhauer, Thomas Maurer, Rupert Henning und Florian Scheuba in der Kultserie „Die 4 da“.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

