SPÖ-Nationalratsangeordneter Silvan Bereichssprecher für Volksanwaltschaft

Wien (OTS/SK) - Kaum im Nationalrat, wird dem Niederösterreicher Rudolf Silvan schon eine sehr große Aufgabe zugeteilt: Er wurde als SPÖ-Sprecher für die Volksanwaltschaft gewählt. Die Volksanwaltschaft ist eine zentrale Anlaufstelle für alle Österreicherinnen und Österreicher, die ungerecht von der Verwaltung behandelt werden. Weitere Schwerpunkte von Silvan: Gesundheit, die kein Luxusgut werden darf, Ausbau der Infrastruktur sowie soziale Sicherheit. ****

„Die Wahl als Volksanwaltschaftssprecher der SPÖ im Nationalrat ist eine besondere Auszeichnung für mich. Die Volksanwaltschaft ist eine wichtige Institution, die sich für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Sie steht unentgeltlich allen Menschen bei Problemen mit Behörden zur Verfügung, die sich durch Organe der Verwaltung ungerecht behandelt fühlen und bereits alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben. Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen“, so die erste Reaktion des neuen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan.

„Als Abgeordnete sind wir gewählt, um zu arbeiten. Nur weil zwei Parteien Koalitionsverhandlungen führen, kann nicht die Arbeit im Nationalrat stillstehen. Der Kampf gegen den Klimawandel, gegen Kinderarmut oder für eine Gleichstellung bei den Pensionen duldet ebenso wenig einen Aufschub wie Maßnahmen gegen den drohenden Konjunkturabschwung. Die SPÖ hat deshalb Anträge zu diesen zentralen Themen eingebracht, die im gestrigen Budgetausschuss von einer vorweggenommenen Koalition der Regierungsverhandler - ÖVP und Grünen - abgelehnt wurden“, zeigt sich Silvan enttäuscht. Gleichzeitig spricht sich Silvan auch vehement dafür aus, dass ArbeitnehmerInnen nach 45 Jahren harter Arbeit eine faire Pension erhalten.

Silvan seinerseits bereitet bereits eine erste parlamentarische Anfrage – den Weißen Hof der AUVA betreffend - vor. Er war lange Jahre Vorsitzender der Landesstelle der AUVA für Wien, Niederösterreich und das Burgenland und Vorstandsmitglied der NÖGKK. Dieses Fachwissen möchte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz direkt in den Nationalrat einbringen.

Info Volksanwaltschaft:

Die Volksanwaltschaft hat die Aufgabe, behauptete oder vermutete Missstände in der Verwaltung zu prüfen. Die Volksanwaltschaft ist auch für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zuständig. Sie übt mit ihren unterschiedlichen Aufgaben eine öffentliche Kontrolle im Dienste von Rechtsstaat und Demokratie aus und ergänzt die politische, die rechtliche und die finanzielle Kontrolle. Jede Person, unabhängig von Alter, Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, kann sich an die Volksanwaltschaft mit einer Beschwerde über eine österreichische Verwaltungsstelle wenden.

SERVICE:

Rudolf Silvan ist seit 2009 Landesgeschäftsführer und Bundesvorstandsmitglied der Gewerkschaft Bau-Holz und war von 2008 bis 2019 Vorsitzender der AUVA Wien, Niederösterreich und Burgenland. Zudem ist Silvan seit 2015 Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheitspolitik und ArbeitnehmerInnenschutz. Silvan ist gelernter Bäcker und arbeitete nach seinem Präsenzdienst als Schichtarbeiter am Hochofen in der Glasfabrik in Brunn am Gebirge. Neben der Betriebsräteakademie hat Silvan auch die Studienberechtigungsprüfung erfolgreich abgelegt. Seit 1990 setzt sich Silvan für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gewerkschaft ein. Am 23. Oktober 2019 wurde Silvan als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt.

(Schluss) bj/mp

Rückfragen und Kontakt: Stefan Hinterberger, Parlamentarischer Mitarbeiter, Tel. 0676 754 10 99, stefan.hinterberger @ parlament.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at