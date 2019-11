Neue Volkspartei Wien: Verbesserungen im S-Bahn-Bereich längst überfällig

S-Bahn jahrelang von Rot-Grün stiefmütterlich behandelt – Forderung nach S-Bahn-Ring im Rahmen einer Verbindungsbahn

Wien (OTS) - „Verbesserungen der Intervalle im Wiener S-Bahn-Verkehr sowie die Einführung der Nacht-S-Bahn sind längst überfällig und deshalb klar zu begrüßen – spät, aber immerhin“, so Verkehrssprecher Manfred Juraczka zu den heute von Stadtrat Hanke angekündigten Maßnahmen. Allerdings sei es mehr als verwunderlich, dass die erste konstruktive Verkehrsmaßnahme dieser Stadtregierung aus dem Wirtschaftsressort und nicht aus dem Verkehrsressort kommt. Schließlich ist die S-Bahn gerade für die Außenbezirke in Wien eine wichtige und tragende Säule im öffentlichen Verkehr. „Derzeit operiert sie jedoch speziell zu den Stoßzeiten an ihrer Kapazitätsgrenze. Jahrelang wurde sie von der rot-grünen Stadtregierung nur stiefmütterlich behandelt. Seit vielen Jahren fordern wir deshalb immer wieder entsprechende Maßnahmenpakete, die jahrelang ignoriert wurden. Nun soll sich das rasch und möglichst zügig ändern“, so Juraczka.

„All die Maßnahmen ändern jedoch nichts an der grundsätzlichen Überlastung der Stammstrecke“, merkt Stadtrat Markus Wölbitsch kritisch an. Störungen führen durch den teilweise nur zweigleisigen Ausbau nach wie vor zu erheblichen Verzögerungen und Überforderung. „Zudem gibt es nichts Neues zu einem dringend notwendigen S-Bahn-Ring im Rahmen einer Verbindungsbahn. An dieser führt aber kein Weg vorbei, um endlich die Außenbezirke mit einem hochrangigen Verkehrsmittel sinnvoll miteinander zu verbinden“, so Wölbitsch: „Die ersten Schritte zu einer Verbesserung im S-Bahn-Verkehr wurden heute gesetzt, weitere sind dringend notwendig.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien