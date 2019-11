Einladung zur Veranstaltung Kippt das Klima oder schaffen wir die Wende?

Vienna Forum on Climate Action - Vorträge und Podiumsdiskussion zur Klimakrise.

Wien (OTS) - Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend für das Klima. Bleiben wir auf derzeitigem Kurs, werden wir die Pariser Klimaziele verfehlen. Aber es ist noch nicht zu spät! Wie Österreich noch zu einem internationalen Vorbild in Sachen Klimaschutz werden und dabei selbst profitieren kann, darüber diskutieren VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.



Wann? Mittwoch, 20. November 2019 - 17:00 bis 21:00

Wo? Van Swieten Saal, Medizinische Universität Wien, Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien



Programm

Begrüßung: Alexander Hochauer (Windkraft Simonsfeld AG)



Keynote 1: Kippelemente des Klimasystems und was auf dem Spiel steht

Georg Feulner (Stv. Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)



Keynote 2: Klimaschutzstrategien für Österreich

Angela Köppl (Referentin für Umwelt, Energie und Klima, WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung)



Panel Discussion

Georg Feulner (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

Angela Köppl (WIFO)

Klima-/EnergiesprecherInnen ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS wurden angefragt



Diskussionsbeiträge von

Stefan Moidl (IG Windkraft)

Johannes Wahlmüller (GLOBAL 2000)



Moderation: Judith Neyer (Energy Center, UIV)



