Wiens magischste Weihnachtsdörfer verzaubern ab 15.11.!

Wien (OTS) - Im Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien/Altes AKH kann man ab 15.11. die Vorfreude aufs Christkind nicht nur sehen, riechen und schmecken – man kann sie auch erleben:

Zum 2. Mal lädt das Weihnachtsdorf am Unicampus mit dem Motto „ÖSTERREICH (ER)LEBEN“ zu einem ganz besonderem Adventerlebnis!

Passend zum Motto der 9 Bundesländer bieten urige Genuss-Almhütten und Chalets österreichische Speisen und Getränken an. In der Feinschmeckeralm präsentieren regionale Betriebe und bäuerliche Produktionsstätten die kulinarische Vielfalt der Österreichischen Genussregionen.

Auch österreichisches Kunsthandwerk kommt nicht zu kurz! An den über den Markt verteilten Holzhütten werden weihnachtliche Geschenke und Präsente angeboten.

Als ganz besonderes Highlight lädt eine überdimensionale maltesische Krippe zum Staunen und Bewundern ein. Die lebensgroßen Figuren der Szene sind alle handgefertigt und zeigen die Geburt des Jesuskinds. Die Krippe wird am 15.11. ab 18:00 eröffnet!

Auch die kleinen Gäste dürfen sich über das Kinderzentrum, die Campusalm, freuen. Neben Kekse backen und Geschenke basteln, bringen der Kasperl und eine Zaubershow Kinderaugen zum Leuchten.

Auf der Bühne bringen bekannte Künstler Auszüge aus Ihren bekannten und beliebten Programmen.

Im Eisstockzentrum können sportlich ambitionierte Eisstockschützen auf gleich 4 Eisstockbahnen ihre Schießkünste messen.

im Romantik-Pavillion darf man sich von der Tradition „Kuss unterm Mistelzweig“ verzaubern lassen.



15. November bis 23. Dezember

Montag-Mittwoch: 14:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 14:00 – 23:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 23:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 21:00 Uhr1090 Wien

Universitätscampus/Altes AKH - Hof 1.

Im einzigartigen Ambiente zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum lockt das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz ab 20.11. In der imperialen Kulisse direkt am Ring, umgeben von imposanten Sehenswürdigkeiten wie der Hofburg oder dem Museumsquartier, laden über 70 Hütten rund um das historische Denkmal der Maria Theresia mit beliebten Punsch- und Glühweinvariationen, leckeren gastronomischen Köstlichkeiten und traditionellem Kunsthandwerk zum Verweilen, Genießen und Kaufen ein.



20. November bis 26. Dezember

Sonntag–Donnerstag: 11:00 - 21:00 Uhr

Freitag, Samstag: 11:00 - 22:00 Uhr

24.12.2019: 11:00 - 16:00 Uhr

25.- 30.12.2019: 11:00 - 19:00 Uhr

31.12.2019: 11:00 - 18:00 Uhr

Silvester/Neujahrsdorf:

27.- 30.12.2109: 11:00 - 19:00 Uhr

31.12.2019: 11:00 - 18:00 Uhr

01.01. - 06.01.2020: 11:00 - 19:00 Uhr

1010 Wien, Maria-Theresien-Platz

Das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere lockt die Besucher in den romantischen Schlosspark des oberen Belvedere. Neben der barocken Kulisse und den einzigartigen Gartenanlagen, wird hier weihnachtliche Stimmung vom Feinsten geboten. Über 40 hochqualitative Aussteller locken mit feinster Kulinarik sowie traditionellem Kunsthandwerk, ausgefallenen Weihnachtsgeschenken, edlem Weihnachtsschmuck oder kleinen Andenken.

Ein besonderer Highlight ist der 11 Meter Hohe Schlittenbaum, welcher aus 365 übereinander gestapelten Schlitten besteht.

Das Gebilde ist aber auch noch viel mehr als nur ein „ausgefallener“ Weihnachtsbaum: Es ist ein begehbarer Pavillon, der durch ein variables LED-Lichtdesign genauso festlich strahlt und glitzert wie ein traditioneller Nadelbaum.



22. November bis 26. Dezember

Montag – Freitag: 11 – 21 Uhr

Samstag, Sonntag, 08.12.: 10 – 21 Uhr

24.12.: 11 - 16 Uhr

25. + 26.12.:11 - 19 Uhr

Silvester/Neujahrsdorf:

27.12.- 30.12.: 11 - 19 Uhr

31.12.: 11 - 18 Uhr1030 Wien, Schloss Belvedere, Prinz-Eugen- Straße 27.



Erleben Sie bis einschließlich 26. Dezember Genuss, Inspiration und weihnachtliche Vorfreude auf dem Weihnachtsmarkt am Stephansplatz mit seiner traumhaften Lage direkt zu Fuße des Wiener Wahrzeichens, dem Dom zu St. Stephan: Lichterglanz und Lebkuchenduft, dampfender Glühwein und frisch gebrannte Nüsse, glänzende Kinderaugen vor festlich beleuchteten Hütten: Liebhaber stimmungsvoller Weihnachtsmärkte mit perfekter Atmosphäre und Ambiente, gepaart mit einem tollen Kunst- und Speisenangebot werden vom Weihnachtsmarkt am Stephansplatz begeistert sein.



15. November bis 26. Dezember 2019

15.11. bis 23.12.: 11.00 bis 21.00 Uhr

24.12.: 11.00 bis 16.00 Uhr

25. + 26.12.: 11.00 bis 19.00 Uhr

Alle Infos auf www.weihnachtsmarkt.at



