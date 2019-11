Marie Bäumer, Hans Knauß, Willi Gabalier und Johannes Frasnelli zu Gast in „Stöckl.“

Am 14. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 14. November 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Marie Bäumer, Ex-Skirennläufer Hans Knauß, Profi-Tänzer Willi Gabalier und Neurowissenschafter Johannes Frasnelli zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich schaue nicht jeden Tag in den Spiegel und denke mir: ‚Ich sehe aus wie Romy Schneider‘“, sagt Marie Bäumer über die oft thematisierte Ähnlichkeit zwischen ihr und der Schauspielikone, die sie im ORF-kofinanzierten Drama „3 Tage in Quiberon“ (voraussichtlich am Montag, dem 13. Jänner 2020, in ORF 2 zu sehen) darstellte. Neben ihrer Schauspieltätigkeit arbeitet Bäumer, die in der Provence lebt, als Mediatorin und hilft mit Körperarbeit anderen Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume.

Auch Profi-Tänzer Willi Gabalier ist ein Mann mit vielen Facetten:

Der Bruder von Andreas Gabalier hat Kunstgeschichte studiert und bewohnt in der Steiermark gemeinsam mit seiner Frau einen 400 Jahre alten Bauernhof.

Der in Kanada lebende und forschende Neurowissenschafter und Geruchsforscher Johannes Frasnelli stammt eigentlich von einem Bergbauernhof in Südtirol. Besondere Erinnerungen an seine Kindheit weckt bei ihm der Duft von Kaffee. In „Stöckl.“ spricht er über die zahlreichen Experimente, die er zum menschlichen Geruchssinn durchgeführt hat, und gibt spannende Einblicke in seine Forschung.

Kann man tatsächlich riechen, ob Schnee kommt? Wenn, dann kann wohl er es: Der ehemalige Skirennläufer Hans Knauß erinnert sich im Gespräch mit Barbara Stöckl an seine Siege, aber auch schmerzhaft knappe Niederlagen und Dopingvorwürfe. Seit bereits 14 Jahren ist er nunmehr als Kokommentator und Kamerafahrer für den ORF im Einsatz. Wie blickt er auf die aktuelle, erste Saison nach dem Rücktritt des Seriensiegers Marcel Hirscher?

