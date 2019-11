NEOS Wien/Wiederkehr zum Wiener Christkindlmarkt: Rechnungshof wird ignoriert

Christoph Wiederkehr: „Transparente Vergabe mit angemessener Miete – ganz ohne Freunderlwirtschaft“

Wien (OTS) - Verärgert reagiert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr auf die Ignoranz der Stadt Wien bezüglich den Vermietungen am Rathausplatz: „Der Rechnungshof hat ganz klar empfohlen, dass die Stadt angemessene Miete für gewinnträchtige Events wie den Christkindlmarkt am Rathausplatz verlangen soll. Dass die rot-grüne Stadtregierung die Empfehlungen nicht umsetzt und ihre Gebühr bzw. Miete für den Platz erhöht, zeigt nicht nur ihre Ignoranz gegenüber dem Rechnungshof sondern auch gegenüber den Steuerzahlenden. Da lässt man sich beim Blick aus dem Rathausbüro vom Glanz und Glitzer beeindrucken, während der Veranstalter draußen den ganzen Gewinn einstreift“, so der Klubobmann.

„Wir NEOS haben schon vor Jahren auf Missstände beim Wiener Christkindlmarkt hingewiesen – und es ist bis jetzt kaum etwas passiert. Die Vergaben sind hier nach wie vor nicht transparent. Und wer der SPÖ nahe steht, kann schon mal einfach seine Familien mit Ständen versorgen. Diese Freunderlwirtschaft muss endlich aufhören! Der Rathausplatz ist ein prestigeträchtiger Platz für diese Stadt – er ist nicht nur zu angemessenen Konditionen zu vermieten, sondern verdient auch eine faire und transparente Vergabe“, fordert Christoph Wiederkehr abschließend.

