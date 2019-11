Therme Wien: 1. Wiener Gesundheitstag mit Lizz Görgl am 22. November

Gratis Thermeneintritt ab 16 Uhr – Bewegungseinheiten, Gesundheitstests u.v.m.

Wien (OTS) - Am 22. November 2019 findet der 1. Wiener Gesundheitstag der Therme Wien statt. Ab 16 Uhr können die Angebote der Therme Wien und Therme Wien Fitness kostenlos genutzt werden. Die Therme Wien Med stellt ihr gesamtes Therapieprogramm vor und steht für kostenlose medizinische Beratungsgespräche und Gesundheitstests zur Verfügung. Botschafterin ist die ehemalige Profi-Skirennfahrerin Lizz Görgl, die mit den Gästen trainiert und ihnen Tipps für mehr Wohlbefinden gibt.



„Als moderner Gesundheitsbetrieb vereinen wir die Bereiche Prävention, Wellness und Medizin unter einem Dach. Am 1. Wiener Gesundheitstag können die Wienerinnen und Wiener diese Leistungen kostenlos nutzen. Dazu heißen wir alle herzlich willkommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Der Thermeneintritt ist im Rahmen des Gesundheitstags gratis“, sagt Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien. „Besonders freut es uns, dass wir Skistar Lizz Görgl als Botschafterin für den Gesundheitstag gewinnen konnten. Sie gibt vor Ort Tipps und trainiert mit den Gästen“, so Friedl weiter.

Tipps von der Topathletin Lizz Görgl

Die bekannte Skifahrerin und staatlich geprüfte Trainerin für Athletik, Fitness und Koordination Lizz Görgl ist Botschafterin des Gesundheitstags und wird selbst vor Ort sein, um mit den Thermengästen zu trainieren und ihre Fragen zu beantworten. Als ehemalige Spitzensportlerin weiß sie, was für das eigene Wohlbefinden wichtig ist und gibt ihr Know-how weiter. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der Therme Wien zeigt Lizz Görgl, wie die Gesundheit gestärkt und das Wohlbefinden gefördert werden können: Von Aqua-Gymnastik im Thermalwasser zur Mobilisierung und Aqua-Spinning für ein gelenkschonendes Ausdauertraining über Gruppentrainings in der Therme Wien Fitness bis hin zu Entspannungseinheiten zur Förderung der mentalen Gesundheit.

Das Programm am 1. Wiener Gesundheitstag der Therme Wien

Der Einlass ist um 16 Uhr, ab dann können alle Interessierten die Therme Wien, ein Resort der Vamed Vitality World, kostenlos besuchen.



• Mitmach-Stationen mit Lizz Görgl

Von 16:30 bis 19:30 Uhr gibt es Bewegungs- und Entspannungseinheiten mit Lizz Görgl (u. a. Aqua Spinning, Aqua Gymnastik, Kraft und Koordination). Zum Abschluss findet um 20:15 Uhr eine Frage- und Autogrammstunde statt.



• Gesundheitsstraße und ärztliche Beratungen

Im Rahmen der Gesundheitsstraße kann jeder Teilnehmer seine persönlichen Gesundheitswerte ermitteln. Untersucht werden u. a. Handkraft, Körperfett und Blutdruck. Fachärzte stehen für Beratungen rund um Kopf- und Rückenschmerzen zur Verfügung:

o Neurologie, Schmerztherapie: OÄ Dr. Marion Vigl

o Innere Medizin, Rheumatologie: OA Dr. Peter Spellitz, OA Dr. Johannes Resch-Passini

o Stressbewältigung: Mag. Ulrike Grabmair, MSc

o Physiotherapie: Physiotherapeuten der Therme Wien Med



• Sport und Bewegung

Stündlich stehen kostenlose Gruppentrainingseinheiten mit Trainerinnen und Trainern der Therme Wien Fitness am Programm. Bis 21:00 Uhr kann außerdem der gesamte Fitnessbereich gratis getestet werden.



• Ernährungsberatung

Im Thermenrestaurant gibt Expertin Cathrin Drescher am Gesundheitstag Tipps und Infos zum Thema Ernährung.



Weitere Informationen und das detaillierte Programm gibt es unter www.thermewien.at/gesundheitstag.



Therme Wien – Erfolgsprojekt der VAMED Vitality World

Wann: 22. November 2019, 14:30 Uhr

Wo: Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien



Ablauf:

• 14:30 Uhr: Pressegespräch mit Lizz Görgl und Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer Therme Wien, Florian Perteneder, General Manager Therme Wien (Foto- und Interviewmöglichkeiten)

• 15:30 bis 15:45 Uhr: Aqua-Spinning mit Lizz Görgl (Foto- und Filmmöglichkeit)

• 16:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Gesundheitstages durch Lizz Görgl und Dr. Edmund Friedl



Um Anmeldung unter forster @ skills.at oder 01 505 26 25-11 wird gebeten. Bitte geben Sie bekannt, ob und mit wem Sie ein Interview wünschen.

Datum: 22.11.2019, 14:30 Uhr

Ort: Therme Wien

Kurbadstraße 14, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.thermewien.at/gesundheitstag

1. Wiener Gesundheitstag

