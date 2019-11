2,3 Millionen sahen Klima-Tag „Unser Klima – Unsere Zukunft“ in ORF 2

Topwert für „5 Grad plus – Wie das Klima unsere Welt verändert“ mit 629.000 Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) - Erstmals widmete ORF 2 gestern, am 12. November 2019, den gesamten Programmtag von 6.30 Uhr bis 2.45 Uhr einem einzigen Thema: „Unser Klima – Unsere Zukunft“. Tobias Pötzelsberger (in der Früh und am Vormittag) sowie Tarek Leitner und Simone Stribl (im Hauptabend) führten durch den insgesamt zehn Stunden langen Klima-Tag – u. a. mit acht Dokumentationen und Reportagen. Insgesamt ließen sich diesen 2,284 Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) nicht entgehen, das entspricht 30 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert erreichte dabei die Doku „5 Grad plus – Wie das Klima unsere Welt verändert“ um 20.30 Uhr mit 629.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 20 Prozent Marktanteil. Besonders erfreulich das Interesse beim jungen Publikum mit 15 bzw. 21 Prozent Marktanteil. Die Hauptabend-Sendung aus dem Newsroom mit Tarek Leitner und Simone Stribl erreichte bis zu 614.000 bei 19 Prozent Marktanteil.

Auch online wurde der Klima-Tag sehr gut genutzt, mit mehr als 3.500 Beiträgen, die zum Teil auch in die Sendung einflossen.

Für ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer „wurde unser Mut, den gesamten Programmtag einem einzigen Thema zu widmen und ihn mit der geballten Kompetenz des ORF-2-Teams aus Redaktion und Technik aufzuladen, belohnt. Wer, wenn nicht der ORF, vermag einem derart wichtigen aber auf den ersten Blick auch komplexen Thema und der Diskussion darüber eine so prominente mediale Plattform zu bieten? Heute fühlen wir uns bestärkt und werden dem gestrigen weitere Thementage folgen lassen.“

Heute, am 13. November, blick(t)en „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr, „Mittag in Österreich“ um 13.15 Uhr und „Studio 2“ um 17.30 Uhr noch einmal auf den großen Klima-Tag zurück.

In der ORF-TVthek sind 38 Videos zu „Unser Klima – Unsere Zukunft“ abrufbar.

