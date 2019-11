NEOS zu OECD-Bericht: Mit Mut und Entschlossenheit endlich Reformen in Angriff nehmen

Meinl-Reisinger: „Eine zukünftige Regierung wird an den großen Themen Pensionen, Bildung und Entlastung nicht vorbeikommen – wir NEOS setzen uns jedenfalls mit Nachdruck dafür ein.“

Wien (OTS) - Besorgt zeigt sich NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger angesichts des heute veröffentlichten Wirtschaftsberichts der OECD zu Österreich: „Einmal mehr wird uns bestätigt: Wir müssen jetzt handeln, damit wir unsere Lebensqualität auch in Zukunft absichern können. Eine zukünftige Regierung wird nicht daran vorbeikommen, dass große Reformen im Interesse unserer Kinder endlich in Angriff genommen werden“, betont Meinl-Reisinger, die auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft verweist und die damit zunehmend fehlenden finanziellen Spielräume des öffentlichen Haushalts.

„Die anstehenden Themen liegen dabei auf der Hand: Eine Pensionsreform, die ihren Namen auch verdient, muss in Angriff genommen werden. Dadurch entsteht der finanzielle Spielraum für Investitionen in den Bildungsbereich – angefangen beim Kindergarten bis hin zur Erwachsenenbildung, um das große Thema Digitalisierung auch wirklich als Chance betrachten zu können. Eine umfangreiche Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und Unternehmer muss ebenso endlich umgesetzt werden, damit Jobs auch langfristig gesichert werden können. Diese notwendigen Maßnahmen sind allen bekannt. Jetzt braucht es noch den Mut und die Entschlossenheit, diese Reformen in Angriff zu nehmen. Wir NEOS werden uns jedenfalls mit Nachdruck weiterhin dafür einsetzen“, so Meinl-Reisinger.

