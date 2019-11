Floridsdorf: Beethoven-Abend und Chor-Nachmittag

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ veranstaltet am Freitag, 15. November, ab 19.00 Uhr, ein Konzert zum Gedenken an den Vereinsgründer Leopold Wech. Im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) sind ausgewählte Kompositionen von Beethoven und Texte von Wech zu vernehmen. Es musizieren die Instrumentalisten Thomas Urbauer (Klavier), Gregor Urban (Klavier) und Maximilian Bratt (Violine). Gregor Oezelt agiert als Rezitator. Eintritt: Spenden. Am Sonntag, 17. November, um 17.00 Uhr, fängt im Festsaal des Museums im „Mautner Schlössl“ ein Chor-Nachmittag mit dem Ensemble „Wiener Sängermänner“ an. Ehemalige „Schubert- und Mozart-Sängerknaben“ interpretieren Melodien von Schubert, Schumann und anderen Tondichtern. Mit Liedgut aus Kärnten komplettieren die Vokalisten das Programm. Die Besucherinnen und Besucher mögen „Eintrittsspenden“ geben (pro Person: 12 Euro).

Gerald Trabesinger fungiert als Chor-Leiter. Außerdem wirken Christina Maier (Mezzosopran) und De-Ru Kung (Klavier) an dem Chor-Nachmittag mit. Auskünfte über die Musik-Veranstaltungen erteilt die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“: Telefon 271 96 24. Zuschriften an den Verein per E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Anfragen zu den vielfältigen Kultur-Terminen im Bezirksmuseum Floridsdorf beantwortet der ehrenamtliche Bezirkshistoriker und Museumsleiter Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Vokal-Ensemble „Wiener Sängermänner“: http://xn--wiener-sngermnner-xqbf.at/about/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse