Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis 2019: Sonja Hochecker und Andrea Poschmaier für ORF-„Thema“-Reportage ausgezeichnet

Fünf weitere Anerkennungspreise für ORF-Journalistinnen und -Journalisten

Abermals zahlreiche Auszeichnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF beim Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis:

In der Kategorie Fernsehen ging der Hauptpreis an Sonja Hochecker und Andrea Poschmaier für deren ORF-„Thema“-Reportage „Odyssee durch Europa – Afghanen zwischen Asyl und Abschiebung“. Anerkennungspreise gingen an Iris Haschek (ORF III, „Dianas Vermächtnis – die Kinderretterin aus Tirol“), Ines Pedoth (ORF-„WELTjournal“, „Island – Land der Frauen“), Lukas Tremetsberger (Ö1 Moment, „Krautköpfe abschneiden für 6 Euro in der Stunde. Über die Arbeit der Erntehelfer“), Kathrin Wimmer (Ö1 Moment, „Essen oder Heizen – Vom Leben an der finanziell untersten Grenze“) und Christine Pramhas (Ö1 Hörbilder, „Wenigstens eine Chance. Vom Kampf um die Obsorge für das eigene Kind“). Verliehen wurden die Preise heute Abend, am Mittwoch, dem 13. November 2019, in Wien.

Der Preis, der im Sinne des Lebenswerks von Prälat Leopold Ungar von der Caritas der Erzdiözese Wien und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien vergeben wird, ist mit 20.000 Euro der höchstdotierte Journalisten-/Journalistinnenpreis Österreichs. Mit dem Preis werden herausragende journalistische Leistungen prämiert, die Toleranz und Verständnis im Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten fördern und sich mit sozialpolitischen Themen wie Armut, Obdachlosigkeit, Migration, Flucht, Alter, Krankheit oder Diskriminierung auseinandersetzen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Abermals mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, der sich der Toleranz und dem Verständnis gegenüber jenen verschrieben hat, die normalerweise nicht im Fokus der medialen Aufmerksamkeit stehen, zeigt, wie sehr die Journalistinnen und Journalisten des ORF mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Österreich für Ungerechtigkeiten zu sensibilisieren. Im Namen des ORF gratuliere ich allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich zu dieser wertvollen Anerkennung.“

Der Hauptpreis in der Kategorie TV ging an Sonja Hochecker und Andrea Poschmaier für deren ORF-„Thema“-Reportage „Odyssee durch Europa – Afghanen zwischen Asyl und Abschiebung“. „Der Bericht führt eindrucksvoll die unterschiedliche Asylpolitik in der EU und auch die Abschottung Österreichs vor Augen und überzeugt mit dem sehr persönlichen Zugang zu den Protagonisten“, begründet die Jury.

