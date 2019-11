FH Campus Wien begrüßt Wiener Wirtschafts- und Innovationsstrategie

Wien (OTS) - Erstmals wurde von der Stadt Wien, gemeinsam mit Mitgliedern des Vienna Economic Council, eine gesamtheitliche Wirtschafts- und Innovationsstrategie präsentiert. Die FH Campus Wien unterstützt diesen umfassenden, strategischen Ansatz für die Zukunft des Wirtschafts- und Innovationsstandortes und steht auch künftig gerne als Partnerin bei der Umsetzung zur Verfügung. Als größte Fachhochschule Österreichs kann die FH Campus Wien zu den meisten Themenfeldern der Strategie hohe Expertise einbringen, ihre starke interdisziplinäre Ausrichtung schafft zusätzliches Potenzial. Seit vielen Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Stadt.



Die Wirtschafts- und Innovationsstrategie der Stadt Wien deckt alle wesentlichen Themenbereiche ab, die es für eine erfolgreiche Zukunft Wiens zu stärken und weiter zu entwickeln gilt – von „Gesundheit“, „Soziales“ über „Smarte und nachhaltige Lösungen für die Stadt der Zukunft“ bis hin zu „Produktion“ und „Digitalisierung“. „Diese umfassende Betrachtung sehen wir als entscheidenden Schritt, um die Lebens- und Arbeitsqualität in Wien zu sichern und noch weiter auszubauen. Hier sind Politik, Unternehmen und Bildungssektor aufgerufen, die Herausforderungen anzunehmen und kooperativ an Lösungen zu arbeiten“, betont Prof. Ing. Wilhelm Behensky, MEd, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien.



Interdisziplinäre Kompetenz, starke Vernetzung, angewandte Forschung

Behensky unterstreicht weiter: „Eine besondere Stärke der FH Campus Wien ist ihre hohe interdisziplinäre Kompetenz und ihre starke Vernetzung mit Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. Diese bringen wir gerne ein, um die Ziele der Strategie zu erreichen, ebenso wie unser Know-how in der angewandten, unternehmensnahen Forschung und Entwicklung sowie unser Fachwissen an den Schnittstellen zu den Themen der Digitalisierung und den damit zusammenhängenden Herausforderungen in den Gebieten Gesundheit, Soziales und Politik.“



Unterstützung bei Leuchtturmprojekten



Die Stadt Wien plant ab 2020 die Umsetzung von 100 Leuchtturmprojekten. Auch dafür sichert Behensky die Unterstützung der FH Campus Wien zu, sei es in Form von neuen Projekten, der Weiterentwicklung oder der Ergänzung bereits definierter Projekte wie beispielsweise „Smarte Stadtteile“ oder „Cybersecurity Hubs“.



Bildungsangebote gegen den Fachkräftemangel



Mit der Ausbildung wichtiger Schlüsselarbeitskräfte tragen die Fachhochschulen zudem dazu bei, Personallücken zu schließen. Die Bildungsangebote der FH Campus Wien wirken hier nicht nur dem Fachkräftemangel in naturwissenschaftlich-technischen Berufen entgegen, sondern können darüber hinaus auch für den Gesundheitsbereich, insbesondere in der Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch für die Verwaltung einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum geht, ausreichend Fachkräfte für die Zukunft zu sichern.

„Wir freuen uns daher, der Stadt weiterhin als Partnerin zur Verfügung stehen zu können, um gemeinsam an der erfolgreichen Zukunft Wiens zu arbeiten“, so Behensky abschließend.



FH Campus Wien

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und sieben Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen wird über die Campus Wien Academy abgedeckt.

