Schladming-Dachstein: Traumstart in die Wintersaison

Mehrere Skipisten öffnen bereits am Freitag auf der Reiteralm und der Planai / Auch 15 Kilometer Langlauf-Loipen stehen bereits zur Verfügung

Schladming (OTS) - Traumstart in die neue Saison für Wintersportler: In der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein öffnen schon an diesem Freitag (15.11.) die ersten Skipisten. Auf der Schladminger Planai stehen die Märchenwiese-Abfahrten mit dem Rittiserhang sowie die beliebte Burgstallalmabfahrt zur Verfügung. Auf der Reiteralm gehen der Silver Jet, Gasselhöhebahn und Förderband Kinderland in Betrieb. Auch die Langläufer können sich schon erstmals in die Spur begeben. In Ramsau am Dachstein wurden bereits 15 Kilometer Loipen präpariert. Alle Infos gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/winterstart >>



