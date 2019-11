Festnahme nach versuchtem Einbruch in Vitrine

Wien (OTS) - 12.11.2019, 15:25 Uhr

12., Bereich Meidlinger Hauptstraße

Ein 41-jähriger Mann (Stbg: Österreich) versuchte gestern, in einem Supermarkt eine Glasvitrine aufzuzwängen, in der Mobiltelefone ausgestellt sind. Da ihm dies mit seinem Tatmittel, einem Pfannenwender, nicht gelang, ließ er von der Vitrine ab und wollte flüchten. Ein Ladendetektiv hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei an. Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts auf versuchtem Einbruchsdiebstahl festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at