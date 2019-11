"Hartz und herzlich" punktet im Doppelpack bei RTLZWEI

München (ots) -

- "Hartz und herzlich - Niedergörsdorf-altes Lager" erreichte 9,2 %

MA (14-49 Jahre) und 11,2 % MA (14-29 Jahre) zur Prime Time

- Überzeugende Late Prime mit "Hartz und herzlich - Rückkehr in die

Benz-Baracken" mit 11,4 % MA (14-49 Jahre) und 11,8 % MA (14-29

Jahre)

- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 7,0 %

Erfolgreicher Dienstagabend bei RTLZWEI: Bis zu 1,52 Mio. Zuschauer gesamt schalteten zur Prime Time ein. So erzielte eine neue Folge "Hartz und herzlich - Niedergörsdorf-altes Lager" 9,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und 11,2 % MA in der jungen Zielgruppe 14-29 Jahre.

Das Interesse an den Schicksalsgeschichten, die die Sozialreportage zeigt, steigerte sich in der Late Prime sogar auf 11,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe und 11,8 % MA bei den 14-29-Jährigen. Die zweite Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" erreichte damit bis zu 1,32 Mio. Zuschauer gesamt.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 7,0 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 12.11.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

