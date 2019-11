AVISO: PK Hacker/Wetzlinger/Wagner zu Investitionsprojekten am AKH Wien

Wien (OTS) - Der im Jänner 2016 beschlossene umfassende Investitionsplan für gemeinsame Innovationen von AKH Wien und Medizinischer Universität Wien ist heuer in seine zweite Phase getreten; erste Projekte werden bereits umgesetzt – bis 2030 werden rund 1,4 Milliarden Euro investiert, um die zukünftigen Anforderungen für die medizinische und pflegerische Versorgung und die universitären Aufgaben in Forschung und Lehre bestmöglich erfüllen zu können. Für die gemeinsame Finanzierung der baulichen und funktionellen Anpassungen wurde der so genannte Rahmenbauvertrag (RBV) von Bund und Stadt Wien unterfertigt.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, AKH-Direktor Herwig Wetzlinger und MedUni Wien-Vizerektor Oswald Wagner präsentieren die Baumaßnahmen der kommenden Jahre und erörtern, wie Patientinnen und Patienten in Wien davon profitieren werden.

Datum:

15.11.2019, 10:30 Uhr

Ort:

AKH Wien, Medienzentrum

Eingangsgebäude Ebene 06

Währinger Gürtel 18-20

1090 Wien

