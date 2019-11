Time to Party – Chillen und Abfeiern im Rathaus mit wienXtra

Gemeinsam mit Jugendlichen und Künstler_innen lässt wienXtra am 16.11. bei freiem Eintritt die Demokratie im Rathaus hochleben.

Wien (OTS) - Wo sonst Bürgermeister, der Gemeinderat oder Magistratsabteilungen ihren Aufgaben nachgehen, wird es am 16. November etwas bunter und lauter zugehen: wienXtra lädt Jugendliche in den prunkvollen Festsaal ein, um mit ihnen die Demokratie und Mitbestimmung in der Gesellschaft zu feiern.

Das Rathaus im Partyfieber



Neben beeindruckendem Bühnenprogramm und Interpret_innen wie EsRAP, At Pavillon, Querfunk oder Lukas Leon sorgen auch DJ Alex Augustin und DJ Dalia Ahmed für den richtigen Partysound. Wer vom Tanzen erschöpft ist, kann sich in der Chill-Out Area mit Konsolenspielen erholen, ein erfrischendes Freigetränk (davon spendiert wienXtra pro Person 2 Stück) schlürfen, sich im Fotostudio ablichten lassen oder mit MAXX entertainment in die Virtual Reality-Welt eintauchen.Wir sehen uns am 16. November im Rathaus!

Time To Party! Chillen und Abfeiern

Sa, 16.11.2019 (20:00 Uhr bis 24:00 Uhr)

Wiener Rathaus – Rathausplatz 1, 1010 Wien

Eintritt frei! Bitte Ausweis mitnehmen!

www.jugendinfowien.at

wienXtra ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, Kino, Infos, Bildung, Spiel oder Medien – wienXtra lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu gestalten. wienXtra arbeitet mit der Stadt Wien und ganz besonders mit der MA 13 eng zusammen. wienXtra.at

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Philipp Groth

wienXtra-jugendinfo

4000-84 081

philipp.groth @ wienXtra.at



Alexius Baldissera

wienXtra-kommunikation

4000-84 380

alexius.baldissera @ wienXtra.at