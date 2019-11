Creditreform PRIVATINSOLVENZSTATISTIK, 1. bis 3. Quartal 2019: 44 Insolvenzen pro Werktag

Privatkonkurse sinken weiterhin

Wien (OTS) - Die Zahlen der Creditreform Privatinsolvenzstatistik für das 1. bis 3. Quartal 2019 zeigen einen weiteren starken Rückgang bei den Insolvenzen von Privatpersonen um knapp 7% auf ca. 8.200 Verfahren. Die Anzahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren ist hierbei um fast 6% auf rund 7.400 Verfahren gesunken, die mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzanträge sind sogar um 12,6% auf 809 Fälle zurückgegangen.

Bundesländervergleich: 12 von 10.000 Erwachsenen sind zahlungsunfähig/überschuldet

Ein Bundesländer-Vergleich zeigt den stärksten Rückgang in Vorarlberg (-29,5%), gefolgt vom Burgenland (-14,0%) und Tirol (-13,6%). Entgegen dem Österreichtrend sind die Insolvenzen in zwei Bundesländern angestiegen: in Salzburg (+4,2%) und in Wien (+1,6%). Mehr als ein Drittel aller Privatinsolvenzen findet in der Bundeshauptstadt statt, die auch Spitzenreiter bei der absoluten Zahl an Insolvenzen (2.903 Fälle) wie auch bei der relativen Insolvenzbetroffenheit ist: mehr als 21 von 10.000 erwachsene Wiener mußten zum Insolvenzgericht. Österreichweit wurden hingegen 12 von 10.000 Erwachsenen zahlungsunfähig.

Conclusio 1. bis 3. Quartal 2019 – Ausblick Gesamtjahr 2019

Im laufenden Jahr pendelt sich das Insolvenzgeschehen bei Privatpersonen auf ein „normales“ Maß ein. 2019 ist nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, weil aufgrund einer Gesetzesänderung Ende 2017 die Insolvenzen zuerst stark zurückgegangen und dann 2018 sprunghaft angestiegen sind. Wie bei einem Tsunami zieht sich das Meer nach der Flutwelle wieder zurück. Daher ist auch im 4. und letzten Quartal und damit im Gesamtjahr mit einem weiteren Rückgang an Privatinsolvenzen zu rechnen.

