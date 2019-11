Egis Technology Inc. meldet für 3Q19 Gewinn je Aktie von 4,2 TWD

Taipeh (ots/PRNewswire) - Egis Technology Inc. (6462.TWO) konnte seine Umsätze im 3. Quartal 2019 im Quartalsvergleich um 9 % auf 2,1 Mrd. TWD steigern und übertrifft damit seine Prognose eines "leichten" Wachstums.

Die Bruttomarge hat sich ebenfalls deutlich verbessert und stieg im Quartalsvergleich um 6 Punkte auf 44 %, der beste Wert seit 1H16.

Der operative Gewinn stieg im Quartalsvergleich um 60 %, während die operative Marge im Quartalsvergleich um 6 Punkte auf 18 % zunahm.

Der Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 4,2 TWD, ein Zuwachs von 22 % im Quartalsvergleich und teilweise geschmälert durch Währungsverluste in den zurückliegenden Wochen.

Aussichten

Großkunden haben darum gebeten, zum Jahresende keine Lagerbestände zu führen. Dies kann für uns zu einigen Bestellfluktuationen führen. Aus diesem Grund könnte das gesamte Absatzvolumen in 4Q19 unter unserer vor einigen Monaten abgegebenen Prognose liegen.

Wir betrachten dies aber bestenfalls als temporäre Situation und verzeichnen eine anhaltende Erweiterung der Modellpalette, was wir entsprechend auch gegenüber dem Markt kommuniziert haben.

Darüber hinaus sind einige der Modelle, die wir heute schon ausliefern, bereits für die kundenseitige Markteinführung in 1H20 vorgesehen.

Schließlich liefern wir bereits optische Sensoren an unseren zweiten chinesischen Kunden aus.

Die Bruttomarge wird stabil bleiben.

Im November hat das Unternehmen 2 Events geplant. Den Anfang macht die Bilanzkonferenz für 3Q19 bei der OTC am 12. November in Taiwan. Das zweite Event ist Morgan Stanleys 18. Asia Pacific Summit vom 20.-22. November in Singapur.

Informationen zu Egis Technology Inc.

Egis Technology Inc. (6462.TWO) ist ein führender Anbieter von Fingerabdruck-Biometriesystemen und Spezialist für Komplettlösungen mit überlegener Sensorleistung und Softwarefunktionalität. Sein geschützter Abgleichsalgorithmus bietet überragende FAR-/FRR-Leistung und zeichnet sich durch maximale Sicherheit und Zweckmäßigkeit aus. Die innovative Fingerabdrucktechnologie von Egis eignet sich ideal für Mobilgeräte. Als Vorstandsmitglied der FIDO Alliance entwickelt Egis zukunftsweisende Sicherheits- und Authentifizierungslösungen für den Cyberraum. Egis hat seinen Hauptsitz in Taipeh (Taiwan) und betreibt Niederlassungen in Kontinentalchina, Japan und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.egistec.com.

