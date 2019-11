Evergrande arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um die NEV-Entwicklung zu fördern

PEKING (OTS) - China Evergrande Group hat am Dienstag in Guangzhou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guangdong, einen Gipfel mit insgesamt 206 globalen Automobilunternehmen abgehalten.

Es ist erwähnenswert, dass es unter den 206 führenden Unternehmen der Automobilindustrie aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Japan usw. 13 Fortune Global 500-Unternehmen gibt, was den Gipfel zu einem beispiellosen epischen "Treffen" in der Geschichte der weltweiten Automobilindustrie macht.

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Evergrande und den globalen Automobilgiganten kommt zum richtigen Zeitpunkt. Der Bürgermeister von Guangzhou, Wen Guohui, sagte, dass Guangzhou sein Möglichstes tun werde, um Evergrande und den globalen Autogiganten den bequemsten, effizientesten und qualitativ hochwertigsten Service zu bieten und die beste Plattform für Evergrande und globale Autogiganten zu werden, um eine größere Entwicklung zu erreichen.

Evergrande plant, in den nächsten drei Jahren insgesamt 45 Milliarden Yuan (rund 6,42 Milliarden US-Dollar) in seinen Sektor der neuen Energiefahrzeuge (NEV) zu investieren. Sie wird zehn Produktionsstandorte in China, Schweden und den Ländern entlang des Gürtels und der Straße errichten und gleichzeitig 15 neue Modelle entwickeln, die alle Klassen und Fahrzeugtypen abdecken, so sagte Hui Ka Yan auf dem Gipfel, Vorstandsvorsitzender der Evergrande Group.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen sein NEV „Hengchi 1“ in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einführt. Die gesamte Produktpalette unter „Hengchi“ wird ab 2021 vollständig in Serie produziert, sagte Hui auch.

Auf dem Gipfel unterzeichnete Evergrande strategische Kooperationsvereinbarungen mit den 60 weltweit führenden Autoteileherstellern wie Bosch, Magna und ThyssenKrupp und etablierte damit das weltweit führende und größte Lieferkettensystem für Autoteile.

Zu den Teilnehmern gehörten Stefan Pischinger, CEO der FEV Europe GmbH, Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Engineering Group AG, und Silvio Pietro Angori, CEO der Pininfarina S.p.A., die ihre optimistische Einschätzung der Entwicklungsperspektiven der NEVs von Evergrande und ihr Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Evergrande zur Entwicklung von NEVs von Weltklassequalität äußerten.

Zuvor, am 15. Oktober, arbeitete Evergrande mit 15 führenden Designern auf der ganzen Welt zusammen, um ein starkes Team für das Design von Autos zu bilden.

Am 25. September unterzeichnete das Unternehmen strategische Kooperationsvereinbarungen mit fünf weltweit führenden Unternehmen der Automobiltechnik, um das industrielle Kettenlayout im NEV-Bereich weiter zu optimieren.

Es ist bekannt, dass mehr als 1.100 CEOs und Führungskräfte führender Unternehmen aus den Bereichen Automobilbau, Fertigungseinrichtungen, Komponenten, Motoren, Batterien usw. an dem Gipfel teilnahmen.

