Agilyx expandiert sein operatives Geschäft zur Unterstützung des Wachstums

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Die Agilyx Corporation ("Agilyx"), der Marktführer im Bereich chemisches Recycling von gemischten Kunststoffabfällen zu Polymeren, Chemikalien und kohlenstoffarmen Kraftstoffen, gab heute die Ausweitung der Unternehmensaktivitäten bekannt, um die steigende Nachfrage nach seiner Technologie und den damit verbundenen Dienstleistungen zu unterstützen. Agilyx wird ein Büro im Raum Boston sowie ein Büro in Nordeuropa eröffnen, um seine schnell wachsenden globalen Aktivitäten zu unterstützen.

"Dies ist eine aufregende Zeit für Agilyx, und wir freuen uns darauf, unsere Plattform international auszuweiten", sagte Joe Vaillancourt, Chief Executive Officer von Agilyx. "Unser Team hat in den letzten 15 Jahren unermüdlich daran gearbeitet, alltägliche Kunststoffe zu einem erneuerbaren Rohstoff zu machen, und das aktuelle Marktinteresse, das die Skalierung unserer Fähigkeiten auf globaler Ebene vorantreibt, ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Vision verwirklichen."

In den neuen Büros werden verschiedene Funktionen der Unternehmens- und Geschäftsentwicklung untergebracht. Das Unternehmen wird in den nächsten zwei Monaten seine endgültige Standortauswahl treffen und aktiv Einstellungen vornehmen, um das Agilyx-Team in diesem Zeitraum zu verstärken.

"Seit seiner Gründung wurde Agilyx von Leuten mit Weitblick, Leidenschaft und dem Wunsch angetrieben, Kunststoffabfälle zu beseitigen und sicherzustellen, dass kein Kunststoff auf einer Deponie, auf Wasserstraßen oder in der Umwelt landet. Wir sind bestrebt, unser Team mit gleichgesinnten Mitarbeitern zu erweitern", sagte Bruce Mast, Vice President of Human Resources von Agilyx.

Informationen zur Agilyx Corporation

Agilyx, mit Hauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon, ist das führende Unternehmen und Vorreiter im Bereich des chemischen Recyclings von schwierig zu recycelnden gemischten Kunststoffabfällen zu hochwertigen kohlenstoffarmen Roh- und Brennstoffen. Das Unternehmen hat das erste System entwickelt, mit dem Polystyrol-Abfälle zu Styrolmonomer recycelt werden können, das dann zur Herstellung von neuen Polystyrol-Produkten ("PS-Produkten") verwendet wird. Das Unternehmen hat auch eine Technologie kommerzialisiert, die gemischte Kunststoffe in qualitativ hochwertiges Rohöl umwandelt. Diese Anstrengungen haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produktplattform auf eine große Breite maßgeschneiderter kohlenstoffarmer Chemikalien, Polymere und Kraftstoffe auszudehnen. Agilyx arbeitet mit Abfalldienstleistern, Kommunen, Raffinerieunternehmen sowie privaten und börsennotierten Unternehmen zusammen, um industrielle Lösungen für geschlossene Kreisläufe unter Verwendung gemischter Kunststoffabfälle zu entwickeln.

Kontaktieren Sie uns unter info @ agilyx.com, um Ihre Kunststoffabfälle recyceln zu lassen. Für weitere Informationen folgen Sie uns in den sozialen Medien und besuchen Sie uns unter www.agilyx.com..

