AVISO 16.11.: Bürgermeister Ludwig illuminiert Wiener Weihnachtsbaum

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, 16. November, beginnt um 17.30 Uhr offiziell die Vorweihnachtszeit in der Stadt. Dann werden Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums aus Salzburg am Wiener Rathausplatz vornehmen.

Das Einschalten der Baumbeleuchtung mit mehr als 2.000 LED-Lichtern wird von der Trachtenmusikapelle Embach und der Gardemusik Wien begleitet.

Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz hat eine lange Tradition. Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt die Fichte aus der Gemeinde Embach im Salzburger Pinzgau.

Datum: 16.11.2019, 17:30 Uhr

Ort: Rathausplatz Wien

1010 Wien, Österreich

