Erneute Auszeichnung für das Wienerberger Nachhaltigkeitsmanagement

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung der ambitionierten Ziele unserer Wienerberger Sustainability Roadmap 2020 und legen ganz bewusst unsere Erfahrungen transparent offen. Deshalb freuen wir uns sehr über die Anerkennung durch die ASRA-Jury. Christine Vieira Paschoalique, Head of Corporate Sustainability der Wienerberger AG.

Nur gemeinsam können wir Verbesserungen erzielen. Verantwortungsbewusst handeln, die Lebensqualität von Menschen verbessern und die Chancen künftiger Generationen sichern. Deshalb behalten wir bei der Unternehmensführung das Ganze im Blick: Unser Ziel ist, den Wert der Wienerberger Gruppe unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten nachhaltig zu steigern. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG

Die erneute Auszeichnung freut uns ganz besonders und bestätigt uns in unserem Handeln. Gerade in der Bau- und Infrastrukturbranche haben wir die Chance, mit smarten Lösungen auf globale Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenverknappung, Urbanisierung oder demografischen Wandel zu antworten, um die Lebensqualität der Menschen weiter zu verbessern und nachhaltige Werte zu schaffen. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG

Wien (OTS/Wien) -



- Transparente Nachhaltigkeitsstrategie als besonders herausragend ausgezeichnet

- Silber in der Kategorie „Große Unternehmen“

- Dritte ASRA Auszeichnung in Folge



Der Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht 2018 konnte die Jury des renommierten Austrian Sustainability Reporting Awards (ASRA) besonders durch die konsequente und transparente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 2020 überzeugen. Der ASRA wird jährlich an Unternehmen vergeben, die der Forderung, nachhaltig zu wirtschaften, vorbildlich nachkommen und das in ihrem Nachhaltigkeitsbericht transparent darstellen.

Im Rahmen der Verleihung des Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) erhielt die Wienerberger AG zum vierten Mal eine ASRA Auszeichnung in der Kategorie „Große Unternehmen“, davon die dritte in Folge.

„ Die erneute Auszeichnung freut uns ganz besonders und bestätigt uns in unserem Handeln. Gerade in der Bau- und Infrastrukturbranche haben wir die Chance, mit smarten Lösungen auf globale Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenverknappung, Urbanisierung oder demografischen Wandel zu antworten, um die Lebensqualität der Menschen weiter zu verbessern und nachhaltige Werte zu schaffen. “, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.



Erstmals wurde ein stärkerer Fokus auf die Einbindung der Sustainable Development Goals (SDGs), die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN), gelegt. Im aktuellen Bericht finden sich Ergebnisse entlang der Wienerebrger Sustainability Roadmap 2020, der Selbstverpflichtung mit messbaren Zielen zu Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Klimaschutz, Arbeitssicherheit und Anti-Korruption .

„ Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung der ambitionierten Ziele unserer Wienerberger Sustainability Roadmap 2020 und legen ganz bewusst unsere Erfahrungen transparent offen. Deshalb freuen wir uns sehr über die Anerkennung durch die ASRA-Jury. “, so Christine Vieira Paschoalique, Head of Corporate Sustainability der Wienerberger AG. Unter dem Motto „Building for People“ bildet der 164-seitige Bericht das nachhaltige Engagement von Wienerberger ab. Wienerberger veröffentlicht seit 2010 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsagenden

Zukunftsfähige Lösungen erfordern einen ganzheitlichen Zugang. Bei Wienerberger ist Nachhaltigkeit fest in die Unternehmensstrategie eingebettet. „ Nur gemeinsam können wir Verbesserungen erzielen. Verantwortungsbewusst handeln, die Lebensqualität von Menschen verbessern und die Chancen künftiger Generationen sichern. Deshalb behalten wir bei der Unternehmensführung das Ganze im Blick: Unser Ziel ist, den Wert der Wienerberger Gruppe unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten nachhaltig zu steigern. “, so Heimo Scheuch.

Der Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht 2018 kann hier heruntergeladen oder angefordert werden.

Über den Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA)

Ziel des ASRA ist es, die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf internationalem Niveau in Österreich zu fördern und auf innovative Berichte aufmerksam zu machen. Der Award feiert heuer sein 20 Jahr-Jubiläum und wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder in Kooperation mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Lebensministerium, dem Umweltbundesamt, der Industriellenvereinigung und respACT (austrian business council for sustainable development), der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik verliehen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis

Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 39 | barbara.grohs @ wienerberger.com