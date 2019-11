OeKB erhält Preis für ausgezeichnete Nachhaltigkeitsberichterstattung

Berichterstattung laut Jury innovativ und inspirierend, OeKB damit seit fast 15 Jahren kontinuierlich unter den ASRA-Preisträgern

Wien (OTS) - Im Rahmen einer feierlichen Gala wurde gestern Abend zum 20. Mal der Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder vergeben. Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) und die Raiffeisen Bank International AG wurden ex aequo mit dem 1. Platz in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet. Die Jury begründete die Auszeichnung unter anderem mit der innovativen und inspirierenden Berichterstattung sowie der Impact-Messung hinsichtlich Projekten und ihres Beitrags zu den Sustainable Development Goals (SDGs). Die OeKB ist seit 2001 nach dem Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) zertifiziert und veröffentlicht seit 2003 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.



"Wir freuen uns sehr über den ASRA 2019. Dieser Award ist eine besondere Anerkennung unserer Arbeit im Sinne der Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sehen wir ihn als Aufforderung, in unseren Bestrebungen zur Verbesserung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich, in der EU und weltweit nicht nachzulassen. Unser Ziel muss sein, unsere eigenen Standards immer höher zu legen", sagt Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services verantwortlich.

"Mit der Auszeichnung als bestes Unternehmen in der Kategorie Großunternehmen setzt sich die Serie unserer hervorragenden Platzierungen der vergangenen rund 15 Jahre fort. Für uns lautet in der gesamten OeKB Gruppe der Grundsatz, kein Geschäft abzuschließen, das nicht unseren Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Dieser Grundsatz gilt in der Beziehung mit Kunden und Stakeholdern ebenso wie für die interne Zusammenarbeit. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Nachhaltigkeit in allen Bereichen und auf allen Ebenen wirklich gelebt wird", ergänzt Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

Ein Vorbild für die Branche

Der ASRA 2019 wurde am Abend des 11. November 2019 im Rahmen einer Gala im Wiener Palais Wertheim zum 20. Mal vergeben. Mit dem Award wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die für das Geschäftsjahr 2018 in vorbildlicher Weise den steigenden Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung gerecht wurden. Der Preis wurde von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Kooperation mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, der Industriellenvereinigung, der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, respACT – austrian business council for sustainable development, dem Umweltbundesamt und der Wirtschaftskammer Österreich verliehen.

Vor der Preisverleihung gab es ein Impulsreferat von Erich Kirchler. Der Psychologe stellte das Konzept des "Nudging" vor und legte sehr anschaulich dar, wie damit nachhaltige Entwicklung verstärkt angeregt werden könne. Nudging bedeutet so viel wie "anstupsen" und bezeichnet eine Methode, bei der versucht wird, das Verhalten von Menschen positiv zu verändern, ohne auf Verbote, Appelle oder ökonomische Anreize zurückgreifen zu müssen.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 460 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

