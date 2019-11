Größter INTERSPORT Europas und größter Trampolinpark Österreichs neu im Center West.

Investitionssumme von rund 21 Mio. Euro, Geschäftsflächen auf 60.000m² erweitert.

Graz (OTS) - Das Center West Graz feiert sein 30jähriges Bestehen mit einer deutlichen Erweiterung der Geschäftsflächen und des Angebots: INTERSPORT Tscherne eröffnet den größten INTERSPORT-Store Europas mit 7.500m² Shopfläche.

FLIP LAB bietet im Center West mit dem größten Trampolinpark Österreichs auf rund 5.000m² ein einmaliges Sporterlebnis für alle Generationen. „Zu unserem 30jährigen Geburtstag starten wir für unsere Kunden mit den beiden zusätzlichen Angeboten eine neue Offensive und bauen den Vorsprung als größtes Einkaufszentrum in Graz mit insgesamt 60.000m² Shopping- und Entertainment­fläche weiter aus“ , so Center-Manager Martin Wittigayer. 110 neue Arbeitsplätze (70 bei INTERSPORT Tscherne, 40 bei FLIP LAB) sind entstanden.

Das Center West verbindet mit der Erweiterung einmal mehr das Thema Einkaufen und Sportentertainment. Insgesamt 23.000m² sind diesen beiden Bereichen im gesamten Center West gewidmet. Damit ist das Center West beim Sportangebot die klare Nummer 1 in der Steiermark. Mit dem Anfang Oktober eröffneten 2.200m² großen McFit Fitness Center, SportsDirect, dem Abenteuer Minigolf-Park sowie INTERSPORT Tscherne und FLIP LAB können die Kunden aus einem vielfältigen Angebot wählen.

Größter INTERSPORT Store Europas im Center West

Der neue INTERSPORT Store bietet auf 7.500m² alles, was das Sportlerherz begehrt: Ski Alpin, Langlauf und Skitouren, Outdoor, Bike, Running, Fitness, Tennis und Sportbekleidung sind unter anderem vertreten.

„Die Größe ermöglicht uns, in einem Store Spezialist für viele Sportarten zu sein. Somit sind wir für unsere Kunden ein One-Stop-Shop für alle ihre Bedürfnisse bei der Sportausrüstung, “ freut sich INTERSPORT Tscherne Eigentümer und Geschäftsführer Harald Tscherne über den 12. Standort des in Leoben/Steiermark beheimateten Familienunternehmens. Zusätzlich zur großen Auswahl steht das Thema Service im Mittelpunkt. Ski-Service, ein ganzjähriger Bike-Service und eine professionelle Laufanalyse stehen vor Ort bereit.

„Alleine im Oktober eröffneten bereits zwei neue INTERSPORT Standorte in Salzburg-Bergheim und im Zentrum von Linz, zwei weitere Filialen wurden rundum modernisiert. Der Flagshipstore in Graz bildet nun als größter INTERSPORT Europas den krönenden Abschluss einer großen Expansionswelle“ , so Thorsten Schmitz, Geschäftsführer von INTERSPORT Österreich.

FLIP LAB - Österreichs größter Trampolin & Inflatable Park im Center West

Mit dem FLIP LAB zieht der größte Trampolinpark Österreichs ins Center West ein. Nach Schwechat bei Wien, Zürich und Innsbruck eröffnet FLIP LAB in Graz den vierten Standort mit einer Trampolinlandschaft von 1.900m², einem rund 1.300 m² großen Inflatable-Park sowie 10 separaten Partyräumen. Eine absolute Premiere in Österreich ist der Inflatable-Park, ein aufblasbarer Abenteuerparcours, der in der oberen Ebene der Entertainment-Halle Spaß für jede Alterskategorie bietet. Auf 26 verschiedenen Areas verteilt, zählt man im FLIP LAB Graz über 90 Trampoline, eine AirTrack Zone, interaktive Sprungelemente, eine Climbing Wall, eine Kinderarea, die High Performance Freestyle Zone, eine Ninja Wall und noch viel mehr. An oberster Stelle stehen höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards, geschultes Personal und professionelle Betreuung auf den Sprungflächen.

Vor kurzem haben sich die beiden Ski-Olympiasieger Marlies und Benjamin Raich am Unternehmen der Tiroler Medalp Ärzte, Dr. Schranz und Dr. Lener beteiligt. „In unserem Sport haben wir uns immer am Limit bewegt, daher hat uns das FLIP LAB Konzept sofort angesprochen. Trampolinspringen bringt Menschen in Bewegung und macht gleichzeitig enorm viel Spaß. Das ist in unserer Zeit sehr wichtig bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen,“ so Benjamin Raich, zweifacher Olympiasieger und dreifacher Vater.



Sport als Wirtschaftsfaktor in Graz

60.000 Sportvereinsmitglieder und rund 570 Millionen Euro Wirtschaftsleistung durch Sport allein im Grazer Raum zeigen, wie wichtig der Faktor Sport mittlerweile für die Stadt geworden ist. In den letzten 10 Jahren hat die Stadt Graz rund 120 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur investiert. Darüber hinaus hat die Stadtregierung das Jahr 2021 zum Sportjahr erklärt, in dem der Sport und all seine positiven Wirkungen verstärkt in den Mittelpunkt gerückt werden.

„Wer auf Sport setzt, hat schon gewonnen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass das Center West diesen Sportschwerpunkt im Rahmen seiner 30-Jahr-Feierlichkeiten nun weiter ausgebaut hat. Durch ein umfangreiches Investment wird das Sport-Know-how, aber auch das Sporterlebnis für Familien gestärkt,“ so Sportstadtrat Kurt Hohensinner anlässlich der Eröffnung.

Das Center West – die Nummer 1 in Graz

Das im Jahr 1989 eröffnete Center West ist mit über 60.000 Quadratmetern Shop- und Entertainmentangebot das größte Grazer Einkaufszentrum. An die 60 Shops, Dienstleister, Unterhaltungs- und Gastronomiebetriebe auf zwei Ebenen sorgen nicht nur für ein ausgeprägtes Wohlfühl-Einkaufserlebnis, sondern auch für rund 750 Jobs. Den Kundinnen und Kunden stehen 2.000 Gratisparkplätze, davon 500 Tiefgaragenplätze, mit uneingeschränkter Parkdauer zur Verfügung. Für blinde und sehbehinderte Menschen wurde ein taktiles Leitsystem installiert. Neben INTERSPORT Tscherne und FLIP LAB bietet das Center West einen breiten Mix an Einkaufsmöglichkeiten. Zu den größten Mietern zählen unter anderem der Elektronikfachmarkt Conrad, SportsDirect, Smyth Toys, H&M, Betten Reiter, Sorelle Ramonda und Interspar. In der unmittelbaren Nähe des Centers befindet sich der einzige IKEA des Bundeslandes sowie die Unternehmen Obi, Mömax, Möbelix und Bellaflora.

