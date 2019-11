„Seitenblicke spezial – Wider die Gewalt“ – am 13. November in ORF 2

Die Höhepunkte des großen Gala-Events

Wien (OTS) - Am 11. November fand im großen Saal des Wiener Konzerthauses die 30. Benefizgala „Wider die Gewalt“ statt. Zweck des gleichnamigen Vereins ist es, Organisationen, die sich der Bekämpfung von Gewalt und im Besonderen von Gewalt in der Familie widmen, finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die Durchführung ihrer Arbeit zu ermöglichen. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres zeigten bei diesem Abend ihre Solidarität mit ihrem Auftritt: Adel Tawil, Klaus Maria Brandauer, Viktor Gernot, die Wiener Sängerknaben, Marika Lichter, Andreas Schager, Gebrüder Moped, Daniela Fally, Lilian Klebow, Zoryana Kushpler, Alfons Haider, Julian Le Play, Lidia Baich, Jengis, Viktor Gernot und das Janoska Ensemble waren heuer mit dabei. Ein „Seitenblicke spezial“ zeigt die Höhepunkte der Gala am Mittwoch, dem 13. November 2019, um 21.50 Uhr in ORF 2.

