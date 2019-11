ORF SPORT + mit der Volleyball-Champions-League-Qualifikation

Am 13. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 13. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Volleyball-Champions-League-Qualifikationsspiel Zadruga Aich/Dob – Mladost Zagreb um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-Frauen-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Kasachstan um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Formula E Street Racers“ um 22.30 Uhr.

In der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions-League-Gruppenphase hat Zadruga Aich/Dob am 13. November im Sportpark in Klagenfurt Mladost Zagreb zu Gast. Kommentator ist Johannes Hahn.

