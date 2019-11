Stellungnahme zur Nachschau bei der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG)

Wien (OTS) - Am 12. November 2019 fand in den Räumlichkeiten der ÖBAG eine Nachschau durch die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) statt.

Grund dafür ist das schon länger geführte Verfahren im Zusammenhang mit der Bestellung des Herrn Peter Sidlo in den Vorstand der Casinos Austria AG und die Eigentümerstellung der ÖBAG an der Casinos Austria AG. Die ÖBAG ist in keiner Weise als Beschuldigte davon betroffen, und hat mit den ermittelnden Behörden vollinhaltlich kooperiert und sämtliche gewünschten Unterlagen freiwillig den Behörden übergeben.

An dieser Stelle wird festgehalten, dass weder die ÖBAG noch deren Vorgängergesellschaft ÖBIB in die Vorstandsbestellung von Peter Sidlo eingebunden waren.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Mag. Melanie Elisabeth Laure

Mobil: +43 664 825 8579

E-Mail: melanie.laure @ oebag.gv.at