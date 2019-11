10-jährige Volksbank-Anleihe mehrfach überzeichnet

Die VOLKSBANK WIEN AG emittiert erfolgreich die bereits dritte Kapitalmarktemission im Jahr 2019

Wien (OTS) - Wien, 12.11.2019: Die fundierte Bankschuldverschreibung (Covered Bond) wurde am Montagmorgen am internationalen Kapitalmarkt angeboten, hat ein Volumen von EUR 500 Mio. und eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Zeichnungphase konnte nach nur zwei Stunden beendet werden und das Buch wurde mit Orders in Höhe von über EUR 1,1 Mrd. geschlossen. Nach dem Debüt einer grossen Covered Bond Emission im Februar konnte damit die zweite Anleihe dieser Art zu einer für den Volksbanken-Verbund sehr attraktiven Rendite erfolgreich am Markt platziert werden. Die Emission war mit einem Orderbuch von über EUR 1,1 Mrd. rund 2,3 fach überzeichnet. Mit 54 Investoren aus 9 Ländern erfreute sich die Emission auch international großer Beliebtheit.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann. „Wir freuen uns über das große Interesse der internationalen Investoren an der Volksbank. Das Emissionsvolumen dient zur Finanzierung des Kreditwachstums im gesamten Volksbanken-Verbund. Die Nachfrage unserer Kunden ist schon in den letzten Jahren sehr kräftig gewesen.“

Die Anleihe wurde von Moody's mit dem, für das Programm für fundierte Bankschuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG vergebenen ausgezeichneten Aaa Rating bewertet.

Bereits im Februar 2019 hat die VOLKSBANK WIEN AG erstmals eine fundierte Bankschuldverschreibung (Covered Bond) mit einem Volumen emittiert. Die Emission war mit einem Orderbuch von über EUR 1,6 Mrd. rund 3,2 fach überzeichnet. Im April folgte die erfolgreiche Emission einer AT1 Anleihe.

Facts & Figures*

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit rund 1.300 Mitarbeitern (Konzern) und 70 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.

Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 26,7 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.600 Mitarbeitern in 279 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich.

Weitere Informationen auf www.volksbank.at

*Stand 30.06.2019

