Anästhesiekongress in Graz: Jetzt Maßnahmen gegen drohende Personalengpässe ergreifen

Neue Versorgungsstudie zeigt Defizite – Anästhesiologie sorgt für immer mehr Patientensicherheit

Wien/Graz (OTS) - „Ausbildung sichert die Zukunft“: Unter diesem Motto steht die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) AIC 2019 vom 14. bis 16. November 2019 in Graz. Aus gutem Grund: Eine neue Erhebung, deren Ergebnisse auf dem Kongress erstmals präsentiert werden, zeigt, dass Maßnahmen gegen den drohenden Anästhesistenmangel ergriffen werden müssen. In einigen Regionen und Spitalstypen werden in den kommenden zehn Jahren mehr Anästhesistinnen und Anästhesisten in Pension gehen als ausgebildet werden. Das hat auf viele Versorgungsbereiche Auswirkungen – vom OP über die Intensivstation und Notfallmedizin bis zur Schmerz- und Palliativmedizin. Weitere aktuelle Themen der Jahrestagung: Die Anästhesiologie sorgt für immer mehr Patientensicherheit, wie beeindruckende Daten zeigen. Die moderne Intensivmedizin ist trotz Nutzung moderner High-Tech-Optionen menschenzentriert, Studien zeigen, wie erfolgreich das ist. Die Notfallmedizin wird immer besser: Simulation bereitet optimal auf herausfordernde Situationen vor. Vom Neugeborenen bis zum Hochbetagten – eine effektive Schmerzmedizin erfordert hohe Expertise, besonders bei vulnerablen Gruppen.

