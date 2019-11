FPÖ-Hafenecker ad Nehammer: „Eine Mitte-Rechts-Regierung wird mit Kogler und Co. wohl nicht möglich sein“

„Sebastian Kurz sollte zu seinem Wahlversprechen stehen“

Wien (OTS) - „Die unehrliche Strategie der ÖVP ist es, der FPÖ die Schuld an Türkis-Grün zu geben. Daher sagen wir es noch einmal ganz klar: Das ist unwahr, denn Sebastian Kurz hat vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. So obliegt der gestalterische Freiraum einzig und alleine ihm, wenn er sein Wahlversprechen, eine Mitte-Rechts-Regierung bilden zu wollen einhalten will, wird er mit einer türkis-grünen Koalition seine Wähler vor den Kopf stoßen“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Wenn er den Irrweg einer Linksregierung verlässt und vom grünen Verhandlungstisch aufsteht, ja dann sind wir zu Regierungsverhandlungen bereit. Nur so kann eine Mitte-Rechts Regierung zum Wohle Österreichs gebildet werden. Wenn er mit Grün, wie er sagt, so viele ‚Kompromisse‘ eingehen muss, dann ist es besser, mit der FPÖ weniger und vernünftige Kompromisse zu finden, den bewährten Weg fortzusetzen und Österreich nicht den Grünen auszuliefern. Ein fertiges Regierungsprogramm, in dem Österreich und seine Bürger an erster Stelle stehen, ist seit 2017 fertig an wartet darauf, abgearbeitet zu werden“, bekräftigte Hafenecker.

