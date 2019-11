Fashion.Zone: Jetzt ganz einfach in die Schweiz bestellen (FOTO)

Bentwisch (ots) - Der Online-Shop für Premium-Mode optimiert seine Versandmöglichkeiten in die Schweiz.

Bei der Suche nach neuen, besseren und vor allem schnelleren Versandmöglichkeiten in die Schweiz startet Fashion.Zone eine enge Kooperation mit der Mein Einkauf GmbH aus Konstanz.

Wie funktioniert das bisherige Prozedere?

Da die Schweiz kein EU-Mitglied ist und auch nicht dem EWR angehört, mussten Schweizer Kunden bis dato einen sehr komplizierten Weg gehen, um Waren von deutschen Onlineshops zu beziehen:

Der Kunde bestellt die Artikel in Deutschland und zahlt keine deutsche Mehrwertsteuer. Aber sobald die Ware in der Schweiz eintrifft, wird diese aufwendig verzollt - was 3-4 Tage in Anspruch nehmen kann. Anschliessend wird sie durch die Schweizerische Post weiter versendet und sobald sie beim Empfänger eintrifft, muss die Schweizer Mehrwertsteuer sowie eine Verzollungsgebühr bezahlt werden. Dies sorgt dafür, dass die Ersparnis durch die fehlende deutsche Mehrwertsteuer komplett wettgemacht wird und überdies dauert es sehr lange bis der Kunde sein Paket erhält.

Die Lösung, dank meineinkauf.ch

Wenn der Kunde sich nun kostenlos bei www.meineinkauf.ch registriert, kann er ganz einfach über den Partnerlink bei Fashion.Zone bestellen.

Der Bestellprozess funktioniert genau gleich wie bei einer Bestellung aus Deutschland - der Kunde gibt die Adresse der Mein Einkauf GmbH aus Konstanz ein. Das Fashion.Zone Paket erreicht innerhalb von 1-2 Werktagen das Logistikcenter und wird in der Regel am selben Tag noch verzollt. Der Kunde zahlt dabei den normalen Verkaufspreis von Fashion.Zone und am Ende eine Servicegebühr in Höhe von CHF 14,90.

Über Fashion.Zone

Die Fashion.Zone GmbH & Co KG vertreibt über den Online-Shop fashion.zone und über die Boutique Fashion.Zone in Rostock-Warnemünde speziell ausgewählte, hochwertige Damenbekleidung sowie Herrenmode.

https://fashion.zone

https://meineinkauf.ch https://meineinkauf.ch/einkaufen/fashionzone-schweiz

Rückfragen & Kontakt:

ADCADA Group

Industriering 40

9491 Ruggell

Liechtenstein

T: +423 377 02 00

F: +423 3770 201

E: presse @ adcada.com