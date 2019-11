Pensionen – Muchitsch: Stunde der Wahrheit morgen im Parlament - SPÖ bringt Fristsetzungsantrag ein

Wien (OTS/SK) - ÖVP, Grüne und NEOS wollen keine Gleichstellung bei den Pensionen, durch die alle Jahrgänge und Berufsgruppen nach 45 Arbeitsjahren ohne Abschläge in Pension gehen könnten. Damit erfolgen auch nicht die Angleichung der Jahrgänge vor 1958 sowie die Anrechnung von Präsenz- und Zivildienstzeiten. „ÖVP, Grüne und NEOS haben unseren Antrag vertagt und wollen eine Entscheidung auf den St. Nimmerleinstag verschieben. Das ist vollkommen unverständlich. Die Versicherten haben sich eine Entscheidung jetzt verdient, damit ein Beschluss noch vor Jahresende möglich ist. Deshalb bringen wir in der morgigen Plenarsitzung einen Fristsetzungsantrag ein. Das wird die Stunde der Wahrheit. Es wird sich zeigen, wer den Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, eine Pension ohne Strafabschläge gewähren will und wer nicht“, erklärte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Als „besonders schlimmes Zeichen“ wertet Muchitsch die Vertagung eines NEOS-Antrages zur kompletten Rücknahme der beschlossenen Regelung für ASVG-Versicherte sowie die Rücknahme zur Abschaffung der Wartefrist. „Auch das wird von ÖVP und Grünen unterstützt. Warum wird das nicht abgelehnt? Will Schwarz-Grün hart arbeitenden Menschen, die nach 45 Arbeitsjahren in Pension gehen, jetzt doch wieder Strafabschläge von bis zu 12,6 Prozent zumuten?“, ist Muchitsch entsetzt. „Wenn dem so ist, sollen die Vertreterinnen und Vertreter von Schwarz und Grün der Bevölkerung das auch deutlich sagen“, fordert der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) lp/sl/mp

