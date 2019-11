Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Es wurde beschlossen, der Stadtgemeinde Poysdorf für die Restaurierung der Dreifaltigkeitssäule in Poysdorf eine Förderung in der Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Weiters beschloss die NÖ Landesregierung einen dreijährigen Fördervertrag mit der Gemeinde Reinsberg für die kulturellen Aktivitäten auf der Burgarena und im Kulturhaus Reinsberg in der Höhe von insgesamt 270.000 Euro.

Die Marktgemeinde Weissenbach an der Triesting wird bei der Errichtung des Radwegeprojektes „Radweg entlang der Landesstraße B 11“ mit einer nicht rückzahlbaren Beihilfe von bis zu 83.300 Euro unterstützt.

Genehmigt wurde auch eine Förderung für Kolping Österreich am Standort Poysdorf für 39 Wohnplätze für Menschen mit Behinderung in der Höhe von 1.755.000 Euro, für 16 Tagesstättenplätze für Menschen mit Behinderung in der Höhe von 240.000 Euro, ein Provisorium in der Höhe von 300.000 Euro sowie eine Sonderunterstützung in der Höhe von 1.200.000 Euro.

Der Verein „Jugend und Arbeit“ erhält für das Projekt Frauenpower 55+ einen Förderbetrag in der Gesamthöhe von bis zu 310.800 Euro.

