„Kovacics Entdeckungen“ im ORF RadioKulturhaus: Florian Boesch am 21.11. zu Gast

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 21. November (19.30 Uhr) rückt Ernst Kovacic beim zweiten Gesprächskonzert dieser Saison den international erfolgreichen Ausnahme-Bariton Florian Boesch ins Rampenlicht. Als „Special Guest“ im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses wird die Rapperin und Slampoetin Yasmo erwartet. Die Veranstaltung im ORF RadioKulturhaus kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Florian Boesch wurde nach seinem Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien schnell zum Geheimtipp. Bereits sein Debüt in Salzburg 2002 – als Tiridate in Händels „Radamisto“ – war folgenreich. Und nach seinem ersten Auftritt bei der Schubertiade in Hohenems gehörte er über Nacht zu den gefragtesten Liedinterpreten. Er ist regelmäßig zu Gast im Musikverein Wien, in der Carnegie Hall und der Londoner Wigmore Hall. Außerdem ist er zu einer der Säulen des Theaters an der Wien geworden, wo die szenischen Aufführungen der Bach- und Händel-Oratorien zu den Highlights der letzten Jahre gehören. „Special Guest“ Yasmin Hafedh alias Yasmo zählt derzeit zu den bekanntesten und wortgewaltigsten Texterinnen des Landes. Sie steht bereits seit ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne und zieht die Zuhörer/innen mit Slam Poetry, Rap und auch Literatur in ihren Bann. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

