Widerstand

Wien (OTS) - 11.11.2019, 23.50 Uhr

15., Märzstraße

Beamte der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug führten in einem Lokal in der Märzstraße Kontrollen durch. Im Zuge dieser kontrollierten die Beamten auch einen 37-Jährigen (serbischer Staatsangehöriger). Da sich der Mann bereits während der gesamten Lokalkontrolle äußerst renitent verhielt, forderten die Beamten Verstärkung an. Im Laufe der Personenkontrolle des 37-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser festzunehmen war. Der Mann reagierte äußerst aggressiv auf diesen Umstand und versuchte sich durch Faustschläge und Tritte der Festnahme zu widersetzen. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Sie erlitten Prellungen sowie Abschürfungen.

